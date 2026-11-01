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The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

Русия може да е загубила до 770 000 войници от началото на войната срещу Украйна, пише The Economist

1 ноември 2026, 17:22
The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници
Източник: iStock

Б роят на руските войници, загинали във войната на Русия срещу Украйна, възлиза на между 374 000 и 770 000. Такива оценки бяха оповестени в петък, 30 октомври, в публикация на списанието The Economist за руските удари срещу Украйна. Според изчисленията на изданието общият брой на жертвите, включително ранените, е между 1,4 и 2,1 милиона, съобщи Deutsche Welle.

The Economist посочва, че Русия губи много повече войници от Украйна. И привежда за сравнение данните на сайта UALosses, според които броят на жертвите в редиците на въоръжените сили на Украйна е 116 000. Още 106 000 са обявени за безследно изчезнали.

От началото на 2026 над 56 000 дрона срещу Украйна

The Economist посочва в публикацията си също така, че според данни на военновъздушните сили на Украйна от началото на годината Русия е изстреляла над 56 000 дронове срещу Украйна – това е с 35% повече, отколкото през същия период на 2025 година. Броят на ракетните удари е нараснал с 22% и е достигнал 1766. 

Изданието изтъква също така, че през октомври Украйна засили ударите си срещу Русия в дълбочина, което предизвика недоволство в администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

БиБиСи допуска над 500 000 руски жертви

На 30 октомври журналисти от руската служба на БиБиСи, от "Медиазона" и екип от доброволци съобщиха, че загиналите руски войници по време на войната в Украйна към 30 октомври 2026 година вероятно са надхвърлили 500 000 души. При това са известни 285 023 имена на загинали военнослужещи от въоръжените сили на Русия.

Делът на загиналите военнослужещи от Руската федерация, чиито имена са потвърдени от публично достъпни източници, вероятно възлиза на 45 до 55 процента от реалния брой на загиналите в руската армия, който по този начин, според оценките на военните експерти, може да е между 518 224 до 663 384 души, отбелязва БиБиСи.

Ако към тези цифри се прибави броят на воюващите в състава на подразделенията на самопровъзгласените "Донецка народна република" (ДНР) и "Луганската народна република" (ЛНР), който се оценява на между 21 000 и 23 500 души, както и 2304 установени имена на убити севернокорейски войници, тогава общите загуби на проруските сили могат да варират в диапазона от 541 528 до 689 188 военнослужещи.

Трудности при изчисленията

Трудностите при изчисленията на загиналите руски военни до голяма степен са свързани с факта, че далеч не цялата информация за тяхната смърт е публично достъпна.

Журналистите от "Медиазона" и Руската служба на БиБиСи, съвместно с екип от доброволци, от първия ден на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022, водят отчет на съобщенията за загиналите руски военни, публикувани в медиите, социалните мрежи и на сайтовете на държавните органи.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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