Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

24 март 2026, 09:05
Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел
Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени
След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали
Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон
Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.
Петролът скача, напрежението ескалира: Ултиматумът на Тръмп към Иран изтича
Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Ш ирокомащабно руско нападение с дронове и ракети тази нощ причини смъртта на най-малко петима души и рани поне 17 тази нощ в Украйна, където почти във всички области беше обявена въздушна тревога, съобщиха местните власти, цитирани от Укринформ, Франс прес и Ройтерс. 

"За съжаление двама души бяха убити, а единадесет - ранени, след руска атака", написа ръководителят на военната администрация в Полтавска област Виталий Дякивнич в приложението Telegram, цитиран от Укринформ.

Мащабна руска атака с дронове в Украйна взе жертви

Преди това той съобщи, че атаката в Полтавска област е нанесла щети по жилищни сгради и един хотел, в който е избухнал пожар.

Загинал има и в град Запорожие.

"Един човек беше убит, а петима бяха ранени при широкомащабна атака с ракети и дронове. Нанесени са щети на шест жилищни блока, две къщи, магазин, няколко сгради и съоръжение на промишлената инфраструктура", посочи от своя страна ръководителят на военната администрация в Запорожие Иван Федоров.

Украйна: 22 ранени, сред които и дете, при руски удари

Четвъртата жертва е в къща в град Херсон, предаде Франс прес. Тялото е било извадено от развалините от спасителните екипи малко преди 7:00 ч. местно (и българско) време, съобщи Ярослав Шанко, началник на градската военна администрация.

Руска атака с дронове по теснолинейка уби 61-годишен пътник в село Слатине, Харковска област, съобщи областната прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Седемдесет и шест годишна жена е била ранена в източния град Днепър при пожар, след като руската армия е атакувала повече от 20 пъти две общини в Днипропетровска област с дронове и артилерия, написа в "Телеграм" главата на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа.

12 убити и 65 ранени при руски атаки в Украйна през изминалото денонощие

Междувременно кадри от Международната космическа станция показват руска ракетна атака срещу Киев. На изображенията се виждат светлинни следи от балистични ракети и експлозии от украинската противовъздушна система. Специалисти потвърждават, че кадрите съвпадат с данни за атака.

Това се случва на фона на разговорите между украинската и американската делегации с фокус върху трайна и надеждна рамка за сигурност за Украйна.

От своя страна руското министерство на отбраната обяви в Telegram, че 55 украински дрона са били унищожени над Курска, Белгородска, Брянска, Калужка, Тулска и Липецка област, както и над анексирания през 2014 година Кримски полуостров, в района на столицата Москва и над Черно море.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Печели ли се от соларен панел на блока

Novitec се вдъхнови от легендата Lamborghini Diablo SE 30 и направи диво Revuelto с 1040 „коня“

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Те са били предназначени за 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен

Простреляха полицай във Вашингтон

Раненият служител е бил транспортиран до местна болница

Трагедия в Истанбул: Известен турски продуцент и певец почина след падане от 16-ия етаж

Започнато е разследване, а подробности ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

Той прекара близо пет месеца в ареста

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Те планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и подготвяли позиция за атаки срещу Израел

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Тя успя да просълзи всички като Долорес О’Риърдън от The Cranberries

Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

Най-често срещаните грешки при пране могат значително да съкратят „живота“ на цвета на дрехите

Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

Има определени физически черти, които веднага привличат погледа и оставят първо впечатление

Внимание: Серия от магнитни бури удря Земята до края на март (График по дни)

Вижте кога се очакват най-силните магнитни бури в периода от 23 до 28 март, как се отразяват те на здравето и какви са препоръките на специалистите

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

От първия фалит до световна слава: Историята на Томи Хилфигър

Edna.bg

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Гласят сериозна промяна в efbet Лига

Gong.bg

Ще поскъпне ли природният газ у нас

Nova.bg

Как работи европейският механизъм за бързо реагиране при дезинформация

Nova.bg