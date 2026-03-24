Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Ш ирокомащабно руско нападение с дронове и ракети тази нощ причини смъртта на най-малко петима души и рани поне 17 тази нощ в Украйна, където почти във всички области беше обявена въздушна тревога, съобщиха местните власти, цитирани от Укринформ, Франс прес и Ройтерс.

"За съжаление двама души бяха убити, а единадесет - ранени, след руска атака", написа ръководителят на военната администрация в Полтавска област Виталий Дякивнич в приложението Telegram, цитиран от Укринформ.

Преди това той съобщи, че атаката в Полтавска област е нанесла щети по жилищни сгради и един хотел, в който е избухнал пожар.

Загинал има и в град Запорожие.

"Един човек беше убит, а петима бяха ранени при широкомащабна атака с ракети и дронове. Нанесени са щети на шест жилищни блока, две къщи, магазин, няколко сгради и съоръжение на промишлената инфраструктура", посочи от своя страна ръководителят на военната администрация в Запорожие Иван Федоров.

Четвъртата жертва е в къща в град Херсон, предаде Франс прес. Тялото е било извадено от развалините от спасителните екипи малко преди 7:00 ч. местно (и българско) време, съобщи Ярослав Шанко, началник на градската военна администрация.

Руска атака с дронове по теснолинейка уби 61-годишен пътник в село Слатине, Харковска област, съобщи областната прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Седемдесет и шест годишна жена е била ранена в източния град Днепър при пожар, след като руската армия е атакувала повече от 20 пъти две общини в Днипропетровска област с дронове и артилерия, написа в "Телеграм" главата на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа.

Междувременно кадри от Международната космическа станция показват руска ракетна атака срещу Киев. На изображенията се виждат светлинни следи от балистични ракети и експлозии от украинската противовъздушна система. Специалисти потвърждават, че кадрите съвпадат с данни за атака.

Това се случва на фона на разговорите между украинската и американската делегации с фокус върху трайна и надеждна рамка за сигурност за Украйна.

От своя страна руското министерство на отбраната обяви в Telegram, че 55 украински дрона са били унищожени над Курска, Белгородска, Брянска, Калужка, Тулска и Липецка област, както и над анексирания през 2014 година Кримски полуостров, в района на столицата Москва и над Черно море.