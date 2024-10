Най-голямото езеро на планетата изчезва пред очите ни

Н ай-голямото езеро в света е на път да изчезне - поредният знак, че екологическата криза вече нанася необратими последици върху планетата.

Каспийско море е най-голямото вътрешно море на планетата и най-голямото езеро, огромно водно тяло, сравнимо по размер с щата Монтана. Заобикалящата брегова линия се простира на повече от 6 400 км. и се споделя от пет държави: Казахстан, Иран, Азербайджан, Русия и Туркменистан.

(Видеото е архивно: Близо 1700 мъртви тюлена са изхвърлени от Каспийско море)

Тези страни разчитат на него за риболов, земеделие, туризъм и питейна вода, както и за запасите му от нефт и газ. Каспийското море също играе важна роля в регулирането на климата на този сух регион, осигурявайки валежи и влага в Централна Азия.

The Caspian Sea, located between Europe and Asia, is Earth’s largest inland body of water. And it’s shrinking.



Satellite images of the lake in 2006 and 2022 show how much water levels have dropped, exposing new areas of land. https://t.co/dxdr6sL2C8 pic.twitter.com/uuGqX1QmJV — NASA Earth (@NASAEarth) October 9, 2022

Но езерото е в беда.

Язовирите, замърсяването, извличането на нефт и все по-очевидната климатична криза водят до неговия упадък, като някои експерти се опасяват, че Каспийско море е на ръба на необратимо изчезване.

Въпреки че климатичните промени повишават глобалното морско ниво, за морета без излаз на море и езера като Каспийско море, ситуацията е различна. Те разчитат на деликатен баланс между водата, която тече от реките и валежите, и изпарението. Този баланс се променя с глобалното затопляне, което води до свиване на много езера.

Не е нужно хората да гледат далеч, за да видят какво може да крие бъдещето. Близкото Аралско море, разположено между Казахстан и Узбекистан, някога е било едно от най-големите езера в света, но почти е изчезнало, опустошено от комбинация от човешки дейности и климатичната криза.

През последните няколко десетилетия спадът на нивото на Каспийско море се ускорява. Човешката дейност играе важна роля, тъй като страните изграждат резервоари и язовири. Каспийското море се захранва от 130 реки, но около 80% от водата идва само от една: Волга, най-дългата река в Европа.

Русия е построила 40 язовира, като още 18 са в процес на изграждане, според Вали Каледжи, експерт по Централна Азия и кавказки изследвания в Техеранския университет, което намалява притока на вода към Каспийско море.

Климатичните промени също играят все по-значима роля, увеличавайки темповете на изпарение и водещи до по-нестабилни валежи. Нивата на Каспийско море спадат от средата на 90-те години на миналия век, но темпът на спада се е ускорил след 2005 г., като нивото е намаляло с около 150 см., каза Матиас Пранге, моделист на земни системи в университета в Бремен, Германия. Според него, с продължаващото затопляне на света, морското равнище е на път да “спадне драстично”.

Изследванията му предвиждат спад от 8 до 18 метра до края на века, в зависимост от темповете на намаляване на замърсяването с изкопаеми горива.

#Sea



Caspian Sea



▪️It is in an endorheic basin (a basin without outflows) located between Europe and Asia.



▪️It is the largest enclosed inland body of water on Earth by area, classed as the worlds largest lake or a full-fledged sea.



▪️Bordered by: Russia, Kazakhstan,… pic.twitter.com/UtTSVbjpyw — UPSC NOTES (@UPSC_Notes) March 20, 2023

Според друго проучване до 2100 г. нивото на водата в Каспийско море може да спадне с близо 30 метра. Дори при по-оптимистични сценарии за глобално затопляне, по-плитката северна част на Каспийско море, най-вече около Казахстан, е на път да изчезне напълно, каза Джой Сингарайер, професор по палеоклиматология в университета в Рединг и съавтор на изследването.

За страните от Каспийско море това означава криза.

Риболовните зони ще се свият, туризмът ще намалее, а корабната индустрия ще пострада, тъй като корабите ще имат трудности с акостирането в плитките пристанищни градове като Актау, обясни Каледжи.

Освен това, геополитическите последици могат да бъдат значителни. Петте държави, които се състезават за ограничените ресурси, могат да се изправят пред “надпревара за извличане на повече вода”, предупреждава Сингарайер. Това може да доведе до нови конфликти относно запасите от нефт и газ, ако изместването на бреговата линия накара страните да предявят нови претенции.

Ситуацията вече е катастрофална за дивата природа на Каспийско море. То е дом на стотици видове, включително застрашената дива есетра, източник на 90% от световния хайвер. Водата, която се отдалечава, изчерпва нивата на кислород в дълбините, което “може да унищожи последните оцелели от милиони години еволюция,” предупреждава Уеслинг. “Това е огромна криза, за която почти никой не знае.”

This is the Caspian seal. They're one of the smallest members of the earless seal family and found exclusively in the Caspian Sea.



At the start of the 20th century, there were about 1 million of them – Today, their numbers are only one-tenth of that. pic.twitter.com/ou9wzQONMU — UberFacts (@UberFacts) February 6, 2019

Тази криза засяга и каспийските тюлени, застрашен морски бозайник, който не се среща никъде другаде на Земята. Техните места за размножаване в по-плитката североизточна част на Каспийско море изчезват, тъй като животните се борят срещу замърсяването и прекомерния риболов. Въздушните проучвания показват значително намаляване на тюлените, каза Асел Баймуканова, изследовател в Института по хидробиология и екология в Казахстан. Учените преброиха 25 000 на място за размножаване на островите Дърнев в североизточната част на Каспийско море през 2009 г.

“До пролетта на 2020 г. не видяхме нито един,” каза тя.

Малко са лесните решения на тази криза. Каспийско море се намира в регион, който е преживял много политическа нестабилност и се споделя между пет държави, всяка от които ще усети упадъка по различни начини.

“Няма гаранция, че Каспийското море ще се върне към естествения и нормален цикъл”, сподели Каледжи.

This is likely to be one of the first areas of the Caspian Sea that will dry out if water levels drop as much as some scientists expect. https://t.co/fDinNKheMM pic.twitter.com/OOjqg6VkVr — NASA Earth (@NASAEarth) November 9, 2021

Следващия месец глобалните лидери ще се съберат в азербайджанската столица Баку за COP29, годишната климатична среща на ООН, където ще обсъждат климатични действия на фона на нефтените платформи, разположени в този район на Каспийско море. През август президентът на страната Илхам Алиев заяви, че упадъкът на Каспийско е “катастрофален” и се превръща в екологична катастрофа — но в същото време страната планира да разшири собственото си производство на изкопаеми горива.

