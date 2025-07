WP: Германия е предала на Украйна три системи Patriot

Г ермания е предала на Украйна три системи Patriot в рамките на предложената от САЩ нова схема за помощ на Украйна, при която американското оръжие за ВСУ се плаща от европейските страни, съобщава The Washington Post, позовавайки се на неназовани официални лица.

⚡️Germany has already delivered three Patriot air defense systems to Ukraine and is discussing further deliveries and replenishment of its own stockpiles with Washington — The Washington Post. pic.twitter.com/M50kDUNb7x