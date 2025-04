Началникът на Руския фонд за преки инвестиции и Стив Уиткоф разговаряха в Русия

Н ачалникът на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се срещна със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф в „Гранд хотел Европа“ в Санкт Петербург, предаде ТАСС.

В 13:08 часа московско време (и българско) журналисти, събрали се пред входа на хотела в центъра на града, видяха как Дмитриев и Уитков напускат сградата и си тръгват. Дмитриев придружи Уиткоф до автомобила му.

"Да, потвърждавам, че той наистина е кацнал", каза по-рано днес Песков пред журналисти. Той добави, че Кремъл ще даде своевременна информация, ако руският президент Владимир Путин се срещне с Уиткоф.

Путин и Уиткоф имаха среща в Москва и на 13 март 2025 г., отбелязва ТАСС.

Kremlin spokesman confirmed that US presidential envoy Steve Witkoff has arrived in Russia for talks



