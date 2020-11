На крачка от Белия дом: Кой е Джо Байдън

Д жо Байдън - бивш вицепрезидент при президента Барак Обама, е много близо до победа, но последните часове от президентската надпревара в САЩ са белязани от обрати в резултата. Според последните данни на АП Байдън води с 264 члена на избирателната колегия, Тръмп е с 214. За победа са необходими 270.

Кой е Джоузеф Робинет Байдън?

На 77 години, ако спечели изборите, той ще стане най-възрастният президент на САЩ при встъпване в длъжност през януари 2021.

Обеща да обедини страната във времена на предизвикателства. Определят го като брилянтен и очарователен оратор и човек, който смело се справя с тежки лични изпитания.

Роден в Скрантън, Пенсилвания, живее в Уилмингтън, Делауеър.

Бакалавър по история и политология в Университета на Делауеър и доктор по право в Сиракузкия университет.

Работи първо като адвокат. През 1972 г., когато е на 29 години, е избран за сенатор от Делауеър и става един от най-младите членове на Сената. В продължение на 36 години е на този пост. Дълги години е председател на Комисията по външна политика на Сената. 8 години вицепрезидент – от 2009 до 2016.

Участва в три президентски надпревари – през 1988, 2008 и 2020 г.

Женен е за Джил Джейкъбс, с която имат дъщеря. Има и син от първия си брак.

Личните изпитания

Като дете се бори със заекване. Преодолява това страданието чрез публично говорене.

Месец след като е избран за сенатор през 1972 г. при автомобилна катастрофа загиват съпругата му Нийла и едногодишната им дъщеричка Наоми, двамата му сина са ранени. Обмисля да се откаже от сенаторското място, но е убеден от колегите си и полага клетвата за встъпване в длъжност до леглото на един от синовете си.

Democratic presidential nominee Joe Biden began Election Day by going to church with his wife, Dr. Jill Biden, and two of his granddaughters https://t.co/C137pueqUM pic.twitter.com/aJ5Ryel0yk

През 2015 година губи най-големия си син Бо, който умира на 46 години от мозъчен тумор.

През 1988 г. на Джо Байдън са направени две операции заради мозъчни аневризми.

В началото на тази година в Украйна започна разследване за натиск срещу бившия главен прокурор. Твърди се, че докато е бил вицепрезидент Байдън е заплашил да спре помощи за Украйна заради разследване за корупционни престъпления на сина му Хънтър, който има бизнес в Украйна.

As Joe Biden waited for votes to be cast, he visited his childhood hometown for a nostalgia tour with two of his granddaughters. “From this house to the White House with the grace of God,” he wrote on a wall of his former family home. https://t.co/F6Bqulqwhu