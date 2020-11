Вотът в САЩ: Какви са резултатите от изборите

С почти 120 хиляди гласа, при почти пълно преброяване на гласовете в ключовия щат Мичиган, Джо Байдън, кандидатът на Демократическата партия в президентските избори в САЩ, води пред настоящия президент Доналд Тръмп предаoха CNN и световните агенции.

След преброяването на 99% от гласовете в щата, Байдън получава 50,3% от вота, а Тръмп - 48,1%.

Тази разлика е доста по-голяма от преднината на Тръмп в Мичиган през 2016 г., когато той надделя с малко над 10 хиляди гласа.

Изборите в САЩ: Кой води - Тръмп или Байдън

С шестнайсетте електори, които Мичиган изпраща в избирателната колегия за избор на президент, Байдън вече изглежда, че си е осигурил 264 от необходимите 270 гласа. Щабът на Тръмп обаче подаде жалби срещу преброяването на гласовете в Мичиган, Пенсилвания и Джорджия.

US election 2020 live: Biden wins Michigan in vital step towards presidency as Trump tries to challenge results https://t.co/B5NUFxf87x