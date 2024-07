Мъж обезглави чайка, откраднала пържените картофи на дъщеря му

М ъж от Ню Джърси е арестуван, след като се твърди, че е обезглавил чайка, която откраднала пържените картофи на дъщеря му.

(Във видеото може да научите повече за: Чайка си направи селфи)

В понеделник, 22 юли, полицейското управление на Норт Уайлдууд заяви в съобщение за пресата, че инцидентът е станал в Morey's Piers & Beachfront Water Parks в събота, 6 юли.

Полицията съобщи, че се е отзовала на „инцидент, свързан с жестокост към животни“, при който свидетели твърдят, че са видели мъж, по-късно идентифициран като 29-годишния Франклин Зейглър от Кейп Мей, Ню Джърси, да обезглавява чайка.

Зейглер твърди, че е откъснал главата на чайката, след като птицата се е опитала да отмъкне пържените картофи от дъщеря му, съобщава WPVI-TV, позовавайки се на съдебни документи. След това той помолил персонала за торба за боклук, докато държал мъртвата чайка, допълва медията.

От полицейското управление на Норт Уайлдууд заявиха, че при разследването на инцидента Зейглър „е бил раздразнен и не е съдействал“, което е довело до неговия „арест за нарушаване на обществения ред и съпротива при арест, като и двете деяния са свързани с нарушаване на обществения ред“.

