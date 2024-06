Мъж кихна и се случи нещо ужасяващо с червата му

А ко трябва да си представите злополуката, която би довела до изхвърляне на червата от тялото на човек, може би си представяте някакво ужасно пробождане с нож или зловеща автомобилна катастрофа.

Вероятно никога не бихте си представили, че нещо толкова обичайно и безобидно като кихането може да причини такова ужасно нараняване - но точно това се е случило на мъж от Флорида по-рано този месец.

Мъжът наскоро е претърпял коремна операция и е страдал от дехисценция на раната, състояние при което хирургическият му разрез не е зараснал правилно.

Докато закусвал, мъжът първо кихнал, а след това започнал да кашля. Той забелязал болка и влажно усещане в долната част на корема си - само за да открие, че червата му са се показали през незаздравялата рана.

Florida Man's Bowel Eviscerated After Freak Sneezing Accident



If you were to envision the kind of accident that would cause a person's bowels to explode out of their body, you might imagine some sort of gruesome stabbing or grisly car accident.



You'd probably never imagine that… pic.twitter.com/9BjZhC3v7p