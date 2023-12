Първи документиран случай: Мъж разкъса трахеята си при кихане

И ма много моменти, в които бихме предпочели да задържим кихането си – докато шофираме, по време на изпит или на важна среща. Оказва се обаче, че опитът да се заглуши кихането може да не е най-добрата идея и скорошен случай документира един мъж, който в крайна сметка разкъсал малка дупка в трахеята си, когато го направил.

Изпитвайки сенна хрема, мъжът усетил, че ще кихне, докато шофирал колата си. Вместо това, той го потиснал, като стиснал носа си и затворил устата си – разбираемо, като се има предвид, че очите ни обикновено се затварят, когато кихаме, нещо като неудобство, като се има предвид, че ни трябват отворени, за да шофираме. Веднага след това обаче мъжът започнал да изпитва силни болки във врата и подуване.

