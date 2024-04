"Мъчеше да диша и изглеждаше ужасно": Родители описaха "страховитите" симптоми на морбили

Р одителите на петмесечно бебе, което е трябвало да се бори за въздуха си след заразяване с морбили, описват "страшното" му изпитание, тъй като броят на случаите нараства в световен мащаб.

Преди 10 дни у нас бе регистриран първия за годината случай на морбили.

По данни на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) Англия е изправена пред извънредна ситуация, свързана с морбили, с 86 потвърдени случая през последната седмица.

С това общият брой на регистрираните досега случаи на морбили през тази година достига почти 900 - рязко увеличение спрямо 368 случая през цялата 2023 г.

