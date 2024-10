Мъск не се яви в съда за своята "незаконна лотарийна схема"

М илиардерът Илон Мъск избегна изслушване в съда във Филаделфия, след като поиска преместване на иска за спиране на раздаването на 1 млн. долара на регистрирани гласоподаватели в САЩ от щатски във федерален съд.

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX получи нареждане от съдия от щата Пенсилвания да присъства на изслушването, но късно на 30 октомври адвокатите му подадоха молба. В нея те твърдят, че делото засяга федерални въпроси, свързани с изборите, и вместо това трябва да бъде разгледано в Окръжния съд на САЩ, предаде АФП.

Главният прокурор на Филаделфия Лари Краснър, който е демократ, подаде иск срещу Мъск и неговия комитет за политически действия в подкрепа на Тръмп America PAC. Той нарече раздаването на 1 млн. долара на регистрирани гласоподаватели в колебаещите се щати „незаконна лотарийна схема“.

Прокуратурата на Филаделфия подаде иск срещу Илон Мъск за лотарията му за 1 милион долара

Този ход беше предприет само няколко дни след като Министерството на правосъдието предупреди Мъск и America PAC, че лотариите може да нарушават федералния закон, забраняващ плащането на хора, за да се регистрират за гласуване.

„Илон Мъск не се появи. Илон Мъск и неговият America PAC подадоха правни документи за преместване на делото от този съд във федералния съд и ние ще продължим във федералния съд“, заяви Джон Съмърс, който представлява окръжната прокуратура на Филаделфия по делото.

„Ще разгледаме въпросите там и ще поискаме делото да бъде върнато обратно в щатския съд. В края на краищата това е дело, което включва въпроси на щатското право и ще го оставя така“, каза той.

Thursday Oct 31, 2024: Via @reuters live: @ElonMusk was a no show at #Philadelphia city hall. Prosecution team decline to discuss #ElonMusk's behavior. ➡️ https://t.co/lEjrap7tHX pic.twitter.com/RxFTQ7TsjG