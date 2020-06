Мълнии убиха 104 души в Индия

М ълнии убиха днес най-малко 104 души в Индия, след като силни бури връхлетяха нейните щати Бихар и Утар Прадеш, разположени съответно в източната и северната части на страната, съобщиха индийските власти, цитирани от ДПА.

Осемдесет и трима души са били убити от мълнии в различни окръзи на щата Бихар, по данни на сформирания заради бурите кризисен щаб в щатската столица Патна.

"За смъртните случаи беше съобщено точно когато в Бихар и съседните сезони дойде сезонът на мусоните. Жертвите са предимно фермери и бездомници, които са били навън (по време на бурите)", заяви Умеш Сингх, представител на щаба.

Няколко души са пострадали. Силни ветрове и дъждове събориха дървета и електрически стълбове, както и къщи със сламени покриви и различни временни постройки.

След бурите 23 от общо 38-те окръга на Бихар съобщават за жертви, най-много те са в окръг Гопалгандж, 13. Ранените са настанени за лечение в болница.

Оповестеният брой на загиналите днес от мълнии е най-големият за един-единствен ден в Бихар за последните години, заяви Авинаш Кумар, представител на ръководството на щаба.

