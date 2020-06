Бедствено положение в 20 общини в Сърбия, жертва

Б едствено положение е обявено в 20 общини на Сърбия заради наводнения. Двама души са изчезнали.

"Ситуацията постепенно се подобрява. Днес ще започне оценка на щетите. Евакуирани са 275 души, издирва се изчезнала брачна двойка от Студеница, а около 500 обекта са наводнени", коментира Предраг Марич, началник на сектор "Спешни ситуации" в сръбското МВР.

Много пътища са повредени от водата и комуникацията е прекъсната в редица райони. Военните обмислят възможността за изграждане на понтонни мостове.

Страшна буря, наводнения, торнадо и огромни вълни в Истанбул

"Според прогнозите на Хидрометеорологичния център времето се стабилизира. Животът скоро ще започне да се връща към нормалното", каза Марич.

Какви са щетите след пороя във Великотърновско?

Поне един човек е загинал в резултат на наводненията - полицията откри тялото в близост до град Студеница.

Най-вероятно става дума за 80-годишен мъж, а в ход е издирване на съпругата му. Според спасителите двойката е била блокирана в дома си по време на рязкото покачване на водата и не е могла да избяга. Заради силното течение е било невъзможно да се стигне до къщата с лодка. Изпратен е бил хеликоптер, но той не могъл да открие бедстващото семейство.

Local governments on Tuesday called the situation in 12 municipalities in western Serbia a state of emergency, following this severe flooding after days of heavy rainfall.



This comes despite years of investment in flood prevention: https://t.co/dwjLfqOPAg