Мъчително очакване след трагедията в Есекс

В ъв Виетнам няколко десетки семейства са в мъчително очакване, за да разберат дали техните близки не са сред 39-те жертви на хладилния камион в Англия.

Продължава полицейското разследване.

25-годишният Морис Робинсън е обвинен в убийството на 31 мъже и 8 жени, открити в Грейс, Есекс. Освен това му е повдигнато обвинение за нелегален трафик на хора и пране на пари.

BREAKING: A fifth person has been arrested in connection with the 39 migrants found dead in a lorry in Essex.



Dublin police say a man in his early 20s was arrested at Dublin port.



Follow the story here: https://t.co/hrzdaANxb1 pic.twitter.com/DvyNBrJxIc