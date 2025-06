Обект на полемика: Музикалните звезди на Русия се завръщат в Европа

Д ори когато руските армии нахлуваха в Европа през изминалия век, руската музика отекваше в концертните зали и театрите на континента. Вдъхновени диригенти и бляскави сопрани се превърнаха във водещи посланици на културната мощ на Русия, пише Politico .

След разпадането на Съветския съюз операта и балетът на Русия запазиха своето почетно място в европейската културна сцена. Така беше и след анексирането на Крим от Москва през 2014 г. Но всичко това приключи рязко през зимата на 2022 г., когато Кремъл започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

В знак на солидарност с Киев, светът на класическата музика отмени руски концерти, спря изпълнението на знакови произведения като "Лешникотрошачката" и "Лебедово езеро" и прекрати ангажиментите с изпълнители, свързани с президента Владимир Путин. Това беше част от по-широката политика на дерусификация в европейските изкуства.

Три години по-късно обаче някои от най-големите руски звезди тихомълком се завръщат на оркестровите сцени и театри в Европа. Това се възприема като победа за Москва, тъй като критиците смятат, че Русия се опитва да прекрати глобалната си изолация чрез високо изкуство и култура, използвани като оръжие на меката сила.

Изправени пред руското завръщане, Украйна и Европейският съюз призовават престижните оперни театри и културни институции на континента да останат твърди в позицията си спрямо Москва.

Украинският министър на културата Микола Точицький заяви, че европейската сцена трябва да "помисли два пъти", преди отново да приеме руски изпълнители, като нарече реинтеграцията на руската култура "изключително рискова", докато пълномащабното нахлуване на Москва продължава.

"Когато в дадена страна има руска културна активност, това неизбежно е свързано с дезинформация и подготовка на някакъв акт на агресия", каза той. "Това е наш личен опит."

Европейският комисар по културата Глен Микалеф се съгласи и заяви пред Politico:

"Европейските сцени не бива да предоставят пространство на онези, които подкрепят тази война на агресия срещу Украйна."

През 2008 г. Валерий Гергиев, един от най-известните руски диригенти, изнесе пропаганден концерт в разрушения град Цхинвали, столицата на сепаратисткия регион Южна Осетия в Грузия, който току-що бе завзет от подкрепяни от Москва сили.

Докато публиката развяваше руски знамена, Гергиев дирижира Симфонията на Ленинград: патриотично произведение, символизиращо съпротива срещу фашизма. По-късно той участва в телевизионна предизборна кампания за Путин през 2012 г., хвалейки лидерските му качества, и подписа открито писмо в подкрепа на незаконната анексия на Крим през 2014 г.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Гергиев беше отстранен от мениджмънта си и лишен от ангажименти от оркестри и театри в Милано, Мюнхен, Ротердам и Виена. Изнасял е концерти в Китай и Иран, но е санкциониран от Украйна и не е стъпвал в Европа след началото на инвазията.

Това обаче предстои да се промени.

Гергиев ще изнесе няколко концерта в Барселона догодина с Оркестъра на Мариинския театър в рамките на концертната серия Ibercámera, която в списъка на финансовите си партньори посочва фонда Next Generation на ЕС.

Организаторът на събитието Жозеп Мария Прат заяви пред испанското издание El País, че "няма правна пречка" за участието на Гергиев и изрази надежда, че "музиката ще бъде мост за обединение, а не за война".

Но Европейската комисия не е убедена.

Комисията е започнала разговори с испанските власти, за да провери дали не са използвани средства от ЕС за концерти с участието на прорежимния руски диригент, съобщи представител на Комисията, пожелал анонимност.

На въпрос относно финансирането от ЕС, говорител на фестивала заяви пред Politico, че концертите му "никога не са били субсидирани от Европейския съюз", но призна, че през декември 2022 г. е кандидатствал за субсидия по програмата Next Generation. Това е водещият фонд на ЕС за възстановяване от пандемията.

Културният комисар Микалеф заяви, че дори едно събитие да е изцяло финансирано с частни средства: "Това не бива да ни спира да правим категорични политически изявления, че не трябва да се предоставя сцена на подкрепящите войната на агресия."

"Трябва да работим по-усилено с държавите членки, за да гарантираме, че това няма да се случва", добави той.

Говорителят на Ibercámera не посочи кога точно ще бъде турнето на Гергиев в Испания, но заяви, че организацията е провела над 200 негови концерта преди началото на пълномащабната инвазия и с нетърпение очаква завръщането му "възможно най-скоро".

"През почти 50-годишната история на нашата група винаги сме действали с уважение и в съответствие със законите на Испания и ЕС", добави той.

Украинската сцена заклеймява постепенното смекчаване на европейската културна позиция спрямо Русия, което съвпада с опитите на бившия американски президент Доналд Тръмп да възобнови диалога с Кремъл.

Украинският режисьор Евгений Лавренчук трябваше да режисира постановка на операта "Риналдо" от Хендел в Йерусалим през юли. Той подаде оставка, след като видял плакат за спектакъла с имената на двама руски певци в състава, въпреки молбата му към продуцентите да не наемат руски изпълнители.

"За нас, украинците, бойкотът на всичко руско не е въпрос на култура и изкуство, а въпрос на сигурност", заяви той пред Politico.

"Русия прилага политика на мека сила чрез изкуство и култура от стотици години… и насилствено налага руския език и културата", добави той.

В началото на инвазията Западът масово отхвърли руската култура и фигури, свързани с Кремъл. Това е нещо, което министърът на културата на Литва определи като "психологическа карантина". Лавренчук заяви, че е обезпокоително, че тази решимост сега видимо отслабва.

"Днес не можем да стоим на една сцена с руснаци, независимо от контекста, защото други ще използват това, за да легитимират приятелството между украинския и руския народ. Ще се каже, че политиците се бият, но обикновените хора са славянски братя. Това не може да бъде позволено."

Украинският министър на културата предложи решение:

Европейските театри да наемат украински или европейски изпълнители, вместо руски.

"В Украйна, в Полша, в Швеция имаме артисти със същото, а понякога и по-високо качество", заяви Точицький. "Нека популяризираме онези, които наистина споделят демократични ценности."

Украинската сцена е сериозно пострадала от руската инвазия.

Руски въздушен удар върху театъра в Мариупол през март 2022 г. вероятно е убил стотици укрили се там цивилни. Украинският оперен певец Игор Воронка бе убит на фронта през юли миналата година, а баритонът Васил Слипак, който пееше в Парижката опера и се включи доброволно в украинската армия, бе убит от руски снайперист в Донбас през 2016 г.

