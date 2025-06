Големият, красив скандал между Тръмп и Мъск, който всички очакваха

В крайна сметка именно големият, красив законопроект доведе до големия, красив разрив, който почти всички предвиждаха, пише Sky News .

(Във видеото: Тръмп: Много съм разочарован от Мъск, не знам дали приятелството ни ще оцелее)

Още от самото създаване на съюза между Тръмп и Мъск преди близо година, наблюдателите на мегаломаните по цял свят се питаха кога и как ще приключи той.

Like only they could…Trump & Musk go from bromance to full-on bust up in a typically dramatic fashion as the duo trade v public blows



The big, beautiful bill prompts the big, beautiful bust-up almost everyone knew was coming >Analysis via @marthakelner https://t.co/rqdk1LdMYI