BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

„Отдавна не сме виждали вирус като този, динамиката му е необичайна“, казва проф. Николa Луис, директор на Световния център за изследване на грипа към Института „Франсис Крик“

10 ноември 2025, 10:48
Източник: iStock/GettyImages

Г рипът ни връхлита всяка зима, но тази година нещо изглежда различно. Сезонен грипен вирус внезапно мутира през лятото. Изглежда, че успява да избегне част от имунитета ни и е предизвикал началото на грипния сезон повече от месец по-рано от обичайното и принадлежи към тип грип, който според историята протича по-тежко, съобщава Би Би Си (BBC).

Британската здравна служба (NHS) вече издаде предупреждение тип „SOS за грипната ваксина“, тъй като се засилват опасенията, че ни очаква сурова зима. Има много неизвестни и нюанси, но водещи експерти по грипа споделят, че не биха се изненадали, ако това се окаже най-тежкият грипен сезон от десет години насам.

„Отдавна не сме виждали вирус като този, динамиката му е необичайна“, казва проф. Николa Луис, директор на Световния център за изследване на грипа към Института „Франсис Крик“. „Да, притеснява ме, определено“, добавя тя. „Не изпадам в паника, но съм загрижена“.

  • Какво точно се случва и какво можем да направим?

Учените постоянно проследяват еволюцията на грипните вируси, защото те непрекъснато мутират, а сезонната ваксина трябва всяка година да се обновява, за да ги догонва. Тази еволюция се движи в ритъм, известен като „дрейф и скок“ (shift and drift).

През повечето време вирусът „дрейфува“ – прави малки промени. Но понякога настъпва рязък „скок“ – внезапна мутация с по-сериозни промени. Такъв скок се е случил през юни тази година.

Седем мутации са се появили в щам на сезонния грип H3N2, което е довело до „бързо нарастване“ на случаите с мутиралия вирус, казва проф. Дерек Смит, директор на Центъра за еволюция на патогените към Университета в Кеймбридж. 

Източник: iStock/GettyImages

Необичайното е, че това се е случило извън грипния сезон – в разгара на лятото в Северното полукълбо.

„Почти сигурно е, че ще обхване целия свят, така че ще се разпространи бързо“, казва проф. Смит. До септември, когато децата се върнаха в училище, дните започнаха да се скъсяват и температурите да падат, случаите се увеличиха.

Все още се проучва точно какво причиняват тези мутации, но вероятно помагат на вируса да избегне част от имунитета, който сме изградили през годините от предишни грипни инфекции и ваксини. Резултатът е, че вирусът по-лесно заразява хора и се разпространява – затова грипният сезон започва по-рано във Великобритания и други страни, включително Япония.

Ако вирусът се разпространява по-лесно, няма нужда да „чака“ благоприятните зимни условия, когато прекарваме повече време на закрито с включено отопление и затворени прозорци – за да започне сезона. „Изпреварили сме графика с километри“, казва проф. Луис. „Мисля, че ще имаме много силен грипен сезон“.

Ако си спомняте показателя R от пандемията (броят на хората, които всеки заразен инфектира), изглежда, че новият вариант има предимство. Обикновеният сезонен грип има R около 1.2, а първоначалните оценки за тази година са 1.4, казва проф. Луис. Тоест, грубо казано, ако 100 души се разболеят, те ще заразят 120 в типична година – а тази година – цели140 души.

  • Най-тежкият грипен сезон от десетилетие?

„Много вероятно е това да бъде лош грипен сезон, и то доста скоро, вече сме навлезли в него“, казва проф. Кристоф Фрейзър от Института по пандемични науки към Оксфордския университет. „Има признаци, че може да бъде по-тежък от някои от сезоните, които сме имали през последните 10 години“. В типичен сезон около един от петима души се заразява, но тази година този дял може да е по-висок, предупреждава той.

Все пак всички тези прогнози са обвити в несигурност.

Някои експерти гледат към Австралия за ориентир – там тази година е имало най-тежкия грипен сезон, откакто се води статистика,

макар че страната не е била засегната от същия мутирал щам H3N2, който циркулира сега.

Вирусът се разпространява особено бързо сред децата в училищните дворове, където микробите процъфтяват. Но имунитетът на 10-годишно дете е съвсем различен от този на неговите баба и дядо, които са преживели шест пъти повече грипни сезони и имат различна „имунна памет“.

Затова експертите внимателно наблюдават как вирусът започва да засяга по-старите възрастови групи през следващите седмици.

  • „По-зъл“ вирус

Историята показва, че формата на грип, с която се сблъскваме тази година, е по-тежка, особено за възрастните хора. Има няколко основни типа грип, като може би сте чували за H1N1 („свински грип“ от 2009 г.) или H5N1, който в момента коси птици по света.

Новите мутации се появяват в групата на H3N2. „H3 винаги е по-агресивен вирус, по-зъл е, оказва по-силен ефект върху населението“, казва проф. Луис. 

Трябва да помним, че някои хора ще се заразят без никакви симптоми, други ще получат внезапна температура, болки в тялото и изтощение, но за възрастните и уязвимите групи вирусът може да бъде смъртоносен.

Миналата година близо 8000 души са починали от грип, а през сезона 2022–2023 – почти 16 000. NHS вече очаква труден грипен сезон.

Източник: iStock photos/Getty images
  • Какво можем да направим?

Ясният съвет е: ваксинирайте се срещу сезонния грип. NHS в Англия издаде „SOS за грипната ваксина“, като обяви, че през следващата седмица има 2.4 милиона свободни слота за ваксинация.

Проф. Луис подчертава, че това е „абсолютно най-важната година“ за поставяне на ваксината: „Ако вашият личен лекар ви е поканил – направете го възможно най-скоро“. 

Въпреки това, тази година ваксината не съвпада напълно с мутиралия вирус. Решението за състава ѝ е взето още през февруари, за да има време за производство на милионите дози, а новата мутация се е появила чак през юни.

„Някаква защита е по-добра от никаква“,

казва проф. Фрейзър, „но тази година тя вероятно ще е по-слаба в сравнение с години, когато ваксината съвпада по-добре с вируса. Ситуацията не е идеална“. Ваксината все пак ще накара организма да произвежда антитела, които разпознават и се свързват с вируса.

Но основната ѝ полза тази година ще е в намаляване тежестта на заболяването, а не толкова в предотвратяване на заразяването или ограничаване на разпространението. Освен това ваксината предпазва от няколко различни щама грип, всеки от които може да предизвика своя собствена вълна инфекции.

„Каквито и щамове да циркулират тази зима, можем да бъдем уверени, че ваксината ще осигури поне известна защита на най-уязвимите от тежко заболяване и хоспитализация“, казва д-р Мери Рамзи, директор на програмите за обществено здраве в Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.

Междувременно лекарите са получили напомняне, че ранното лечение с антивирусни лекарства намалява риска от усложнения при грип.

В Япония също се наблюдава ранен грипен сезон и училища вече са затворени, за да се ограничат огнищата.

Това не са „локдауни“ в стил COVID, а краткосрочни мерки, които страната прилага, за да прекъсне разпространението на вируса.

Никой не знае със сигурност какво ще се случи през идните месеци. „Може всичко да отшуми още следващата седмици“, казва проф. Луис, „но не мисля, че ще стане така“.

Източник: BBC    
грип грипен сезон мутация на вируса H3N2 ваксинация ранен старт на грипа тежък грипен сезон имунитет срещу грип разпространение на вируса здравни предупреждения
