"Дамоклев меч е надвиснал над Урсула фон дер Лайен": Може ли някой да спре "кралицата"

П ри непланирано пътуване до Израел през октомври Урсула фон дер Лайен застана до Бенямин Нетаняху и изрази безрезервна солидарност в битката на страната срещу “Хамас”. Нейното изказване не би било неуместно в лицето на германски политик (какъвто в края на краищата беше тя, преди да поеме поста на председател на Европейската комисия (ЕК). Но идвайки от ръководителя на една от най-мощните институции на Европейския съюз по една от най-разногласните теми в световен мащаб, това предизвика бурна реакция, припомня Politico в свой анализ.

Дипломатите разгневиха фон дер Лайен, че е пренебрегнала съвместно изявление на външните министри на ЕС, представящи позицията на блока и призоваващи за сдържаност и зачитане на международното право от Израел. Около 800 служители на ЕК подписаха писмо, критикуващо нейната „безусловна“, „неконтролирана“ подкрепа „за една от двете страни“ в конфликта.

Жозеп Борел публично я смъмри, че се преструва, че говори от името на целия ЕС.

„Тя все повече се държи като кралица“, заяви един дипломат от ЕС пред Politico по онова време, критикувайки я, че е превишила длъжностната си характеристика, изключвайки правителствата на ЕС от вземането на решения и управлявайки с малка група съветници чрез указ.

Ursula Von Der Leyen: “The full scale of the brutality of the Hamas terror attack leaves us breathless. Defenseless people, brutally murdered in cold blood on the streets. We stand strong with Israel and its people. Today the EU and Israeli flags fly side by side.” pic.twitter.com/P46C66CPk3 — Georgia Today (@GeorgiaToday_GT) October 9, 2023

Няколко месеца по-късно позицията на фон дер Лайен отново е стабилна. Без да се извинява или да се отдръпва, тя устоя на политическата буря и излезе, ако не по-силна от всякога, поне невредима. Тя не само остава фаворит за втори мандат като председател на ЕК, но и никой друг кандидат няма шанс да я измести, пише Politico. Предстои лидерите на ЕС да се срещнат това лято, за да си разделят висшите постове в блока, припомня медията.

Същата властност, която създаде проблеми на Урсула фон дер Лайен, я преведе не само през тази криза, но и през всяко друго предизвикателство в нейните над 20 години в политиката.

На събитие през ноември фон дер Лайен отказа да потвърди, че се кандидатира отново за председател на ЕК. Тя отговори на въпрос, какво би направила с втори мандат, като посочи, че ще „запази посоката на движение за големите теми“ от настоящия си мандат — а именно Зелената сделка, цифровите преходи и устойчивостта.

- 🇪🇺European Commission President Ursula von der Leyen says 🇮🇷Iran provides Hamas with 93% of its equipment.



- 🇺🇸US President Joe Biden addressed the nation from the Oval Office. pic.twitter.com/o2onKaK4Sl — News 360 (@AusNews360) October 20, 2023

“Завръщаща се кралица”

Урсула фон дер Лайен пристигна в Брюксел почти неочаквано. Когато името ѝ изплува през 2019 г. по време на кръгове от търговия след изборите за Европейски парламент, тя беше нещо като мистерия извън Берлин, където се изкачи в германската политика при тогавашния канцлер Ангела Меркел. Бащата на Урсула фон дер Лайен, Ернст Албрехт е един от първите държавни служители в ЕС. Тя прекарва първите 13 години от живота си в брюкселския квартал Иксел, в сянката на институциите на ЕС, посещавайки европейско училище.

„Родена в Брюксел, но европейка по душа“, така обича да се описва фон дер Лайен.

Първоначално смятана за протеже на Меркел, кариерата ѝ се срива заради скандал с използването на външни консултанти от нейното министерство без подходящ надзор. Дори когато фон дер Лайен се премести в една от най-високите служби в ЕС, тя беше изправена пред парламентарно разследване. Не след дълго обаче критиките изчезнаха. Фон дер Лайен бързо преобърна профила си в Брюксел, очертавайки се като може би най-могъщият президент на ЕК след Жак Делор, титанът на европейската политика, който почина през декември. Известно е, че тя спи в централата на Комисията. Работи дълги часове, включително през почивните дни. По време на мисии в чужбина тя понякога се информира за новините, докато тренира, за да спести време. Тя е успешен главен мениджър на кризи: динамична, добре подготвена, изключително близка до Вашингтон, способна да разсече мъглата, която понякога обгръща Брюксел. Тъй като смелостта ѝ беше подложена на изпитание първо от пандемията от COVID-19, а след това от войната в Украйна, тя стана публичното лице на една далечна европейска бюрократична машина, пише още Politico.

Френските и германските лидери се възприемат като арогантни и отчуждени или неефективни и скучни. Институционалният съперник на Урсула фон дер Лайен, президентът на Европейския съвет Шарл Мишел, се смята за разсеян и склонен към гафове. Мишел обяви в събота, че ще се кандидатира на изборите за ЕП през юни, което означава, че почти сигурно ще се откаже от настоящата си позиция през юли.

I am proud that our Union has answered Ukraine’s call.



Ukraine’s democratic institutions are delivering on our recommendations and on the aspirations of their people.



We will now start the screening process ↓ pic.twitter.com/GQHjaASZHq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2024

Нарастващо мърморене

Проблемът за Урсула фон дер Лайен е, че самата ѝ сила се оказва едно от най-уязвимите ѝ места. При управлението на кризи, тя понякога отклонява собствените си комисари или - което е по-противоречиво - “изтръгва” решенията от ръцете на националните правителства, свикнали да управляват в Брюксел. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, например, ЕК запази разискванията относно санкциите до голяма степен в тайна, координирайки се с Париж, Берлин и Рим, но също и с Вашингтон, и представи пакета едва в последния момент, когато страните членки бяха готови да го разгледат. Няколко високопоставени служители на ЕК посочват пред Politico, че стилът на Урсула фон дер Лайен и нейния екип предизвиква недоволство на всички нива на изпълнителната власт в ЕС. „Всички ни подлудява. Ако тя остане още един мандат, ще има ясен сигнал от ЕК, че нещата трябва да се променят“, казва служител на Европейската комисия, който като други, цитирани в тази статия, е поискал да остане анонимен.

Още по-притеснително за фон дер Лайен е, че раздразнението нараства и в европейските столици, от чиято подкрепа тя ще има нужда, за да си осигури втори мандат, пише Politico. Дипломатите на ЕС често се опитват да наваксат с изявленията на фон дер Лайен - от санкциите към политиката на Китай до отношенията с Обединеното кралство и с нейната позиция спрямо Израел.

„Тя извършва работните си задължения, без официално да се консултира с държавите-членки. Имаше голямо разбиране за това в началото на войната в Украйна, но търпението ни се изчерпва“, казва служител на ЕС, цитиран от Politico.

Комисията е в дългогодишен конфликт с унгарския премиер Виктор Орбан.

„Колко често изглежда на обществеността, че Европа се управлява от EK и нейния президент. Мислим за нея и четем думите ѝ, сякаш говори лидер на Европа – докато всъщност тя е наш служител, чиято работа е да изпълнява това, което ние решим“, каза наскоро Орбан. Орбан, който сам по себе си не би имал властта да блокира нейната номинация, може би е единственият лидер, който прави подобни публични изявления.

Ursula von der Leyen's re-election may be in doubt due to the growing popularity of right-wing parties - Politico



In 2019, the candidacy of the current head of the European Commission was supported by a coalition of Socialists, Liberals and Conservatives - they secured a "slim… pic.twitter.com/Kw8vd0GmUT — Free Mind (@FreeMind1295910) January 15, 2024

Френският президент Еманюел Макрон е раздразнен от повтарящите се демонстрации на независимост от фон дер Лайен. Нейните инициативи относно войната между Израел и “Хамас” бяха разглеждани в Париж като „предварителна кампания“, „лично ПР начинание“, казва френски дипломат пред Politicо.

„Тя си мисли, че няма шеф. Тя трябва да бъде поставена под контрол”, казва дипломатът.

Такива мърморения едва ли ще получат подкрепа, докато няма друг кандидат, около когото нейните недоброжелатели могат да се сплотят. А дали ще го направи, ще зависи в голяма степен от изборите за Европейски парламент, чиито резултати се смятат за показател на европейските настроения, които помагат да се определи кой да получи най-високите постове в блока, пише Politicо. За да встъпи в длъжност, фон дер Лайен трябва да бъде номинирана от европейските лидери и подкрепена от Европейския парламент. През 2019 г. тя беше назначена на поста с подкрепата на самоопределящите се проевропейски партии в ЕС: консервативната Европейска народна партия, социалистите и либералната група Renew. Това ѝ осигури малко мнозинство: 383 гласа, малко над минимума от 374, припомня медията.

С надигането на крайната десница в цяла Европа, фон дер Лайен може да се бори да повтори тази победа. „Може да има истинска изненада“, казва френски член на ЕП от една от проевропейските партии.

“Ако този път коалицията не успее, няма да има мнозинство. И темата за фон дер Лайен просто вече няма да съществува", казва депутатът.

Подобни коментари започват да идват и от европейските дипломати.

„Тя е фаворит, без съмнение, но с тези социологически проучвания... просто е твърде рано да се каже дали със сигурност ще бъде преизбрана“, казва дипломат от Централна Европа.

„Този път намирането на мнозинство може да бъде наистина трудно и мнозинството може да е наистина слабо, вероятно твърде слабо. Не ми е ясно как това ще повлияе на преизбирането ѝ. Ясно е, че на този фон е много трудно да се осигурят солидни гаранции“, казва друг дипломат.

Дамоклев меч е надвиснал над Урсула фон дер Лайен

Над фон дер Лайен виси Дамоклев меч във формата на гигантска спринцовка. Новините в така наречения скандал “Pfizergate” биха имали потенциала да променят напълно дискусията. Очаква се съдът да се произнесе в началото на 2024 г. по дело, заведено от New York Times срещу ЕК за това, че не е предоставила достъп до текстови съобщения, разменени между фон дер Лайен и Алберт Бурла, главен изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Pfizer. Разногласието датира от 2021 г., когато според репортаж на New York Times фон дер Лайен и Алберт Бурла лично са договорили сделка за ваксини, в която Pfizer се съгласи да предостави на страните от ЕС 900 милиона дози. ЕС вече беше сключил две сделки с Pfizer и BioNTech, друга компания за ваксини. Но тази сделка беше безпрецедентна по своя мащаб. Предишните споразумения бяха преминали през сложен процес на преговори, включващ борд с представители от всички 27 държави от ЕС. В този случай се твърди, че фон дер Лайен е обсъдила основните елементи на сделката директно с Бурла чрез текстови съобщения, припомня за скандала Politicо.

Според човек, запознат с преговорите, след това ЕК е представила тези условия на европейските столици, които са ги подписали, разчиствайки пътя за изготвянето на официален договор. Различни агенции за наблюдение се опитаха да хвърлят светлина по въпроса - безуспешно. Специална парламентарна комисия, разследваща пандемията, която се опита да накара председателя на ЕК да излезе пред групата, за да отговори на въпроси, не получи повече яснота. „Говорим за милиарди, които са спечелили тези производители на ваксини“, казва белгийският евродепутат Катлийн Ван Бремпт, която председателства специалната комисия.

Депутатът каза, че не вярва, че председателят на ЕК е лично корумпиран по някакъв начин, но непрозрачността подкопава демократичния контрол.

„Не съм против печалбата, но нещата трябва да са прозрачни, ясни и да са по правилата, а те не бяха”, казва Бремпт. Урсула фон дер Лайен отказа да се заеме с проблема, въпреки че прожекторите бяха насочени към лицето ѝ.

Досега това беше печеливша стратегия. Скандалът не отекна извън журналистите в Брюксел и скептиците против ваксините. „Комисията в Брюксел не е трибуна, която се следи много внимателно, тя не е разглеждана от голяма публика. Кой следи дискурса в Брюксел, само елитите“, каза Тийс Клаузен, ръководител на корпоративните и обществени въпроси в ПР компанията FleishmanHillard.

The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, spoke about the EU's view of the post-war structure of the Gaza Strip.



According to her, three principles must be observed:

▪️The Gaza Strip should not be a “haven for terrorists” and therefore cannot remain under Hamas… pic.twitter.com/nRPz24xhCJ — S p r i n t e r (@Sprinter99800) November 7, 2023

Дали съдебно решение срещу нея би променило това, никой не знае. Въпреки че Съдът на Европейския съюз, който ще реши случая, не може да я принуди да съдейства, това може да бъде смущение в политически деликатен момент. Още по-потенциално взривоопасно е текущото разследване на Европейската прокуратура относно доставките на ваксини в ЕС. Не е ясно дали фон дер Лайен е на прицела на прокурорите, но това не може да бъде изключено, пише Politico.

Междувременно започват да валят съдебни дела, като става ясно, че ЕС е прахосвал милиарди евро в мегасделката с Pfizer. Анализ на Politico е установил, че най-малко 215 милиона дози ваксини, закупени в разгара на пандемията, са били изхвърлени при приблизителна цена за данъкоплатеца от 4 милиарда евро.

В някои страни гневът нараства. Както Полша, така и Унгария отказаха напълно някои доставки на ваксини, заявявайки, че имат достатъчно, което предизвика правен спор с Pfizer. В Румъния прокурорите разследват бившия премиер Флорин Кицу за изхвърлени дози. Твърди се, че бившият премиер, заедно с неговите министри, е отговорен за щети на стойност над 1 милиард евро във връзка с неизползваните дози. Поддръжниците на бившия правителствен ръководител твърдят, че разследването е политически мотивирано.

Ако фон дер Лайен се тревожи за всичко това, тя не го показва. Каквото и да се случи, каквито и да са решенията, каквито и да са резултатите от различните разследвания, най-вероятният сценарий остава същият: Фон дер Лайен хладнокръвно се подготвя за втори мандат, пише още Politico.