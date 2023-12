ЕК отпуска още 1,5 млрд. евро за Украйна през следващите дни

Б рюксел ще отпусне още 1,5 млрд. евро за Украйна през следващите дни в рамките на съществуващите договорености, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция в края на срещата на върха на ЕС, предаде Ройтерс.

Фон дер Лайен допълни, че ЕС ще работи по решение за финансирането на Украйна преди новата среща на върха на Европейския съюз в началото на 2024 г.

