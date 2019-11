Мост се срути в Италия 15 месеца след трагедията в Генуа

З аради силните дъждове в Италия рухна 30-метров участък от мост на магистрала А6, намираща се близо до наводнения крайбрежен италиански град Савона.

Причината е свлачище, което се е активирало от проливните дъждове. Инцидентът се размина без жертви. Мъж, който пътува по магистралата и успява да спре навреме, реагира много бързо и предупреждава потока от коли за него. Спасителни екипи с кучета проверяват дали има пострадали сред отломките и калната маса.

