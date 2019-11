Силна буря взе две жертви в Гърция

Д вама души са загинали, след като малък плавателен съд се е обърнал в пристанището на Андирио в Централна Гърция, на северния бряг на Коринтския залив, съобщава БТА.

Големи проблеми предизвика фронтът със силни дъждове и гръмотевични бури, който удари бреговете на Западна Гърция тази нощ. Днес се очаква той да засегна цялата страна.

В района на Атика и в столицата Атина се очакват силни гръмотевични бури със значителни количества валежи. Лошото време ще обхване и крайбрежните и планинските части на префектурите Лариса, Иматия и Пирея. В същото време в Егейско море се очаква много силен вятър.

Съобщава се за затворени пътища, както и за временни нарушения в разписанието на крайградската железница на Атина, но движението там вече е възстановено.

Временно са затворени училищата и детските градини в цялата област Атика, като по-късно през деня ще бъде направена нова оценка на ситуацията. Спряно е движението на корабите на подводни криле в Аргосароническия залив, като се разрешава движението само на конвенционални плавателни съдове.

Не се движат фериботите от пристанището Рафина за Мармари и Цикладските острови поради силните ветрове, които достигат до 8-а степен по скалата на Бофорт. Не се движат и корабите по линиите Лаврио - Дзия и Агиа Марина - Неа Стира. За наводнения се съобщава и в Катерини, Северна Гърция.

Лошото време във Франция също взе жертви

Четирима души бяха намерени мъртви при наводнения в югоизточната част на страната, нанесли големи щети в региона. Един човек е загинал край град Льо Мюи, между Ница и Марсилия, след като е паднал от спасителна лодка. Друг е намерен мъртъв в кола в Кабас, а двама души са загинали в Танрон. От събота в неизвестност е и 77-годишен мъж.

Hours of heavy rain brought widespread #flooding to parts of SE France (and NW Italy) yesterday and overnight.



Weather conditions gradually improving through today



Matt pic.twitter.com/hIHhmn15H1