"Няма скандал, няма драма, няма интриги": Бен Афлек проговори за развода с Дженифър Лопес

Б ен Афлек наруши мълчанието си по повод развода с Дженифър Лопес.

В широкообхватно интервю за априлския брой на GQ актьорът говори за брака си с Лопес, раздялата им и как реалността често се разминава с клюките. Той също така разкри защо е решил да участва в документалния филм The Greatest Love Story Never Told (2024), посветен на тяхната любовна история.

