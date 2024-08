Мощен тайфун достигна бреговете на Япония, взе жертви

Н ай-малко трима души загинаха в Югозападна Япония, след като тайфунът "Шаншан" достигна бреговете ѝ в района на префектурата Кагашима. Стихията донесе със себе си проливни дъждове и много силен вятър и прекъсна електроснабдяването за над четвърт милион домакинства, предаде Ройтерс.

Големи автомобилни производители като "Тойота" и "Нисан" временно спряха работа днес в някои или във всичките си заводи в Япония заради бурята.

Тайфунът, който беше определен като "силен" с пориви на вятъра, достигащи до 198 км/ч, стъпи на сушата близо до град Сацумасендай на югозападния остров Кюшу тази сутрин, съобщи японската метеорологична служба.

Typhoon Shanshan has made its 2nd landfall near Ichikikushikino, Japan as a category 1 typhoon with winds of 85 mph and 964 mb on 10:00 UTC PM. now on 4:00 AM UTC the storms rainbands has engulfed half of Japan. pic.twitter.com/ZtYEQoNbTS