Мощен тайфун донесе рекордни ветрове на Тайван

Т айфунът "Койну" предизвика рекордни ветрове в Тайван с пориви от над 342 км/час, съобщи Централната метеорологична администрация в четвъртък.

Мощен тайфун приближава Тайван с пориви на вятъра от близо 198 км/ч

„Максималните пориви на вятъра от 95,2 метра в секунда, измерени на остров Орхид снощи, са нов рекорд в Тайван“, казаха от службата пред АФП.

Тайфунът "Койну" удари южния край на Тайван в четвъртък, покривайки региона с проливен дъжд и рекордни ветрове. Първоначално се очакваше стихията да удари директно южния край на острова, но „курсът му се отклони по-на юг“, каза синоптик, добавяйки, че бурята може да се премести в морето.

Conditions easing up slightly now, the worst appears to be over. That was full on at times earlier #typhoon #koinu in Kenting, #Taiwan pic.twitter.com/1uY2fzfJkF