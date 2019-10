Морето се отдръпна на 25 м навътре, какво означава

М орето при северозападния турски окръг Текирдаг се отдръпна на 25 метра, предизвиквайки паника за предстоящо земетресение сред местните жители, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Много рибарски лодки заседнаха в сушата,

след като рибарите се оказаха изненадани от необичайното явление в Мраморно море. Местни жители споделят, че макар и друг път да са ставали свидетели на подобно отдръпване на водата, не помнят то да е било толкова съществено.

Заместник-кметът на град Мармара Ерегли, където е наблюдавано явлението, обясни, че

този тип отливи са характерни за сезона

и няма повод за безпокойство.

Местни жители обаче се опасяват, че явлението би могло да е знак за евентуална сеизмична активност. Геологът д-р Рамазан Демирташ успокои в профила си в социалната мрежа Туитър, че

явлението е малко вероятно да е свързано с предстоящо мощно земетресение.

