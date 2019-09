Д вама души са починали и 43-ма са ранени по време на земетресението с магнитуд 5.8 по Рихтер, което разлюля Истанбул в четвъртък.

Жертвите са починали от сърдечен удар, а пострадалите са леко ранени докато бягали, за да се спасят. Трусът е продължил около 15 секунди и предизвика паника в Истанбул, като хиляди се втурнаха на улицата, напускайки сградите.

Местните медии съобщават, че са повредени много стари сгради, главно по морското крайбрежие.

Разказ за станалото

Сеизмолозите в страната са обявили тревога в очакване на голямото истанбулско земетресение с магнитуд от 7 и половина, обясни проф. Емил Ботев от БАН пред "Здраве, България" по NOVA.

The minaret of a mosque in #İstanbul's Avcılar collapsed after the 5,8 magnitude earthquake pic.twitter.com/F4I2Yh3Wqg — Ali Özkök (@Ozkok_A) 26 септември 2019 г.

Latest updates on Istanbul earthquake:

- 15 aftershocks recorded after mag. 5.8 tremor

- Schools out for the day

- Hospitals, public institutions on high alert

- Minor damage reported in different parts of the city https://t.co/pLhEZM5iCa pic.twitter.com/LOWgeD6a5b — DAILY SABAH (@DailySabah) 26 септември 2019 г.

При земетресението в Турция от 17 август 1999 г с магнитуд 7,4 сработи един сегмент от Северноанадолския разлом, който се намира източно от Истанбул, а сега вече работи Северномраморноморския разлом, който също е част от Северноанадолския разлом и който сегмент се очакваше отдавна да реализира земетресение с магнитуд по-голям от 7. И това е безпокойството на колегите. Хубавото предположение е, че това земетресение с магнитуд близо 6 разтоварва малко от тази очаквана отдавна да се реализира голяма енергия с катастрофални последици, но те са обявили тревога за очакване на това силно земетресение. Тъй като в Истанбул, както и в Измит има много сгради, които са построени без контрол и даже се твърди, че поне пет процента са незаконно построените жилища, посочи проф. Ботев пред БНТ.

Трусът беше усетен и у нас, но без последици.

Според сеизмолога проф. Емил Ботев от БАН микроземетресенията на територията на Турция след вчерашния трус, които не са усетени от хората, са повече от 100. „Има регистрирани около 30 афтършока. Отбелязани са само случаите, които са усетени от населението. Това е магнитуд по-голям от 2.5 по скалата на Рихтер”, посочи той.

People can be heard reciting the shahadah and saying 'Allahu Akbar' during an Earthquake in Istanbul this morning. pic.twitter.com/aEGhkNN5nR — IlmFeed (@IlmFeed) 26 септември 2019 г.

Към 1 милион души ще са засегнати от поне 5 на сто незаконно строителство в Истанбул, ако има такова земетресение, както посочи той.

„България е на повече от 150 км и очакваме не повече от 6-та до 7-ма степен въздействие на територията на страната ни, по 12 степенната скала за оценка на интензивността”, допълни проф. Ботев.

Преди дни земетресение със сила 4.7 по Рихтер беше регистрирано край турския град Истанбул. Трус със сила 5,6 по Рихтер имаше в Крит. Преди това Албания беше в паника заради силни земетресения, а край Кърджали бе регистрирано явление със сила 3,4 по Рихтер.

