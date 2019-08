Н яколко силни земетресения едно след друго разтърсиха днес съседни окръзи в Югозападна Турция. Има информации за 23-ма пострадали, но е възможно броят им да е и по-голям. Разрушени са много сгради, главно къщи. Цари паника и уплаха. Десетки хора са навън, по улиците от страх да не последват нови трусове.

Земетресенията разлюляха обширна област по егейското крайбрежие на Турция.

Само за четири часа бяха регистрирани 56 труса с магнитуд от 1,1 до 6 по Рихтер.

Първо земен трус с магнитуд 4,8 по Рихтер разтърси района на Измир в 11.39 ч. Епицентърът му бе в град Сеферихисар, на около 80 км. от популярния егейски курорт Кушадасъ. Трусът стана на дълбочина около 9 км. Земетресението бе усетено осезаемо и в градовете Айдън и Маниса. Няма данни за пострадали, но земетресението е предизвикало силна уплаха и паника сред населението.

Последваха две силни земетресения в близкия окръг Денизли. Първият трус, станал в 14.19 часа, е бил с магнитуд 4,2 по Рихтер, а шест минути по-късно последва друг, още по-силен трус с магнитуд 6,0 по Рихтер, съобщиха от правителствената служба за управление при бедствия и извънредни ситуации. Неговият епицентър е бил в град Бозкурт на дълбочина 7,09 км. Сеизмичната активност причини разрушения по много сгради в района, включително на околийското управление в Бозкурт.

Под развалините се оказаха затрупани хора. От президентската пресслужба излъчиха съобщение, че "в пострадалите райони са изпратени спасителни екипи, които работят на място, както и че се доставят помощи за населението".

Трусовете са били усетени доста осезаемо в Анталия, Бурдур и Ъспарта и са предизвикали уплаха и паника.

Кметът на Денизли Осман Золан заяви, че според досега постъпилите данни няма загинали хора. Няма сведения и за други негативни събития, каза той.

Кметът на местното село Тутлуджа Хюдаи Карашахин обаче посочи, че къщите на около сто семейства в селото - от общо 192 семейства - са пострадали. Той определи като щастлива случайност факта, че повечето хора са били навън в момента на труса заради топлото време.

Болшинството от разрушените къщи са кирпичени, но значителни щети са понесли и по-солидни бетонови постройки.

Турският сеизмолог проф. Орхан Тюйсюз от Истанбулския технически университет коментира, че е възможно в Денизли да последват вторични трусове от 5-5,5 по Рихтер, поради което препоръча да не се влиза в повредените сгради. Според него тези земетресения не са изненадващо явление.

Известният сеизмолог проф. Наджи Гьорюр обърна внимание, че "районът е кръстопът на земетръсни разломи". Нещо обичайно е често да има земетресения.

Трусовете, които често стават в този район, не изненадват сеизмолозите, посочи той.

Специалистът от Истанбулския технически университет проф. Шюкрю Ерсой коментира, че днешните трусове не могат да бъдат смятани за предвестник на по-силни земетресения. Въпреки това нашата препоръка към населението е да не влизат в повредени жилища, изтъкна той.

Редица сеизмолози, включително и от чужбина, в последно време предупреждават за възможни силни земетресения в Турция от порядъка на 7-ма степен по Рихтер.

Докато предположенията им се концентрират главно за района на Мраморно море (Мармара), към който спада Истанбул, днес трусовете разлюляха егейския регион в разгара на летния туристически сезон.

Няма данни за пострадали български граждани при земетресението.

Българското посолство в Анкара и генералното консулство в Истанбул са в постоянен контакт с турските власти и в готовност да окажат съдействие на сънародниците при необходимост, съобщиха от МВнР.

Към момента се съобщава за ранени хора и материални щети вследствие на трусовете.

Българските граждани могат да се обръщат за съдействие към посолството ни в Анкара на телефони: +90 312 467 20 71; +90 312 427 51 42, както и към генералното консулство в Истанбул: +90-212-281-01-14, +90-212-281-01-15, 0090-212-281-01- 16.

