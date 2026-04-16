Свят

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

Десетки ученици бяха арестувани днес заради публикации в социалните мрежи

16 април 2026, 15:48
Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ
Източник: EPA/БГНЕС

Б роят на жертвите от второто за два дни въоръжено нападение в училище в Турция нарасна до 10 днес, след като още едно дете почина в болница, предаде "Асошиейтед прес".

Още петима от ранените са тежко състояние след вчерашната стрелба.

Иса Арас Мерсинли, наскоро навършил 14 години, откри огън в две класни стаи в основно училище в южния град Кахраманмараш вчера, убивайки учителка и осем ученици и ранявайки още 13 души.

Осмокласник уби 9 и рани 13 души в училище в Турция

Стрелецът, който се простреля смъртоносно, е пристигнал в училището с пет огнестрелни оръжия и седем пълнителя, които принадлежали на баща му – пенсиониран полицейски началник, който беше арестуван след нападението.

Днес вътрешното и просветното министерство на Турция проведоха съвместна среща за сигурността в училищата в столицата Анкара, на която присъстваха двамата министри и всички 81 областни управители на Турция, както и началници на полицията и директори на образованието от различните области.

Националната полиция на Турция съобщи, че профилната снимка на заподозрения в приложението УатсАп е била снимка на Елиът Роджър – студент, който уби шестима души в Калифорния през 2014 година.

Министерството на семейството и социалните услуги обяви днес, че е създало екип, който да "оказва психологическа подкрепа" на учениците и техните семейства. Планира се и цялостно разследване на подобни случаи.

Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

Днес следобед се проведоха погребения на осемте ученици, всички на 11 години, които бяха убити вчера. Учителката по математика Айла Кара, на 55 години, която също загина при нападението, също бе погребана днес.

Хиляди учители се събраха в Анкара и в Измир, за да поискат по-добра сигурност в училищата. До тази седмица въоръжените нападения в училища бяха рядкост в Турция, отбелязва АП.

Министърът на правосъдието Акин Гюрлек съобщи, че 162 ученици са арестувани днес заради публикации в социалните мрежи, в които намекват, че може да извършат подобни нападения.

Източник: БГНЕС, БТА, Симона - Алекс Михалева    
