Свят

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Жители на страната са чули експлозии, а военните увериха, че те са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана

1 юни 2026, 07:35
Източник: iStock photos/Getty images

К увейтската противовъздушна отбрана е прехванала „враждебни ракетни и дронови атаки“ в ранните часове на понеделник, съобщиха въоръжените сили на страната. В цял Кувейт са били задействани сирени за въздушна тревога, което е предизвикало тревога сред населението.

От Главния щаб на армията уточниха, че системите за противовъздушна отбрана са реагирали своевременно и са неутрализирали заплахите още преди те да достигнат целите си.

„Всички звуци от взривове, които се чуват, са резултат от прихващането на тези враждебни атаки от системите за противовъздушна отбрана“, посочиха военните в официално съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Кувейтската държавна информационна агенция КУНА също потвърди, че в страната са прозвучали сигнали за въздушна тревога. Към момента властите не съобщават за жертви, ранени или нанесени материални щети.

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и само дни след обявеното примирие между САЩ и Иран. Засега не е ясно кой стои зад атаките и дали те са свързани с по-широката регионална конфронтация, която през последните месеци доведе до серия от ракетни удари, атаки с дронове и военни операции в различни части на региона.

Кувейт, който е ключов съюзник на САЩ в Персийския залив и домакин на американски военни бази, неведнъж е засилвал мерките за сигурност при ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран.

Очаква се властите да предоставят допълнителна информация за произхода на атаките и резултатите от разследването през следващите часове.

Източник: БГНЕС    
Кувейт противовъздушна отбрана дронове ракетни атаки Близък изток въздушна тревога регионално напрежение сигурност военни операции Персийски залив
Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и

Осигуряването „на минимума

pariteni.bg
BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Преди 5 дни
