Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

К увейтската противовъздушна отбрана е прехванала „враждебни ракетни и дронови атаки“ в ранните часове на понеделник, съобщиха въоръжените сили на страната. В цял Кувейт са били задействани сирени за въздушна тревога, което е предизвикало тревога сред населението.

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

От Главния щаб на армията уточниха, че системите за противовъздушна отбрана са реагирали своевременно и са неутрализирали заплахите още преди те да достигнат целите си.

„Всички звуци от взривове, които се чуват, са резултат от прихващането на тези враждебни атаки от системите за противовъздушна отбрана“, посочиха военните в официално съобщение, публикувано в социалната мрежа X.

Кувейтската държавна информационна агенция КУНА също потвърди, че в страната са прозвучали сигнали за въздушна тревога. Към момента властите не съобщават за жертви, ранени или нанесени материални щети.

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и само дни след обявеното примирие между САЩ и Иран. Засега не е ясно кой стои зад атаките и дали те са свързани с по-широката регионална конфронтация, която през последните месеци доведе до серия от ракетни удари, атаки с дронове и военни операции в различни части на региона.

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Кувейт, който е ключов съюзник на САЩ в Персийския залив и домакин на американски военни бази, неведнъж е засилвал мерките за сигурност при ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран.

Очаква се властите да предоставят допълнителна информация за произхода на атаките и резултатите от разследването през следващите часове.