Осмокласник уби 9 и рани 13 души в училище в Турция

Д евет души загинаха, а 13 са ранени при стрелба в училище в Южна Турция. Част от ранените са в тежко състояние. Нападението идва само ден след друг подобен инцидент, при който въоръжен мъж рани 16 души, а след това се самоуби.

„Ученик е дошъл на училище с оръжия в раницата си, за които смятаме, че са принадлежали на баща му. Той е влязъл в две класни стаи и е открил безразборна стрелба, при която има ранени и убити“, каза валията на провинцията Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюер и добави, че нападателят е ученик в 8 клас.

„Със съжаление съобщаваме за девет жертви и 13 ранени. Шестима от тях в момента са в интензивно отделение, като трима са в критично състояние“, заяви вътрешният министър Мустафа Чифтчи. Деца са скачали през прозорците, за да се спасят.

Краят на стрелбата дошъл, когато нападателят се прострелял смъртоносно.

Той е на 13 години, отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя. Баща му, който е бивш полицай, е задържан, тъй като се смята, че оръжията са негови.

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш, посочи Юнлюер.

Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

По думите му стрелбата е станала в основното училище „Айсер Чалък“, като причините за инцидента все още не са известни.

„В момента има нападение. В едно от нашите училища се случи тъжен инцидент. Получихме информация, че има ранени. Разследваме случая в детайли“, заяви Юнлюер.

Студент откри стрелба в университет в Турция

Той подчерта, че ситуацията е все още много динамична и властите работят по изясняване на всички обстоятелства около случилото се.