Стрелба в училище в Турция, десетки са ранени

Б ивш ученик откри огън в гимназия в югоизточна Турция във вторник, ранявайки най-малко 16 души, преди да се самоубие, съобщиха властите.

Нападателят, въоръжен с пушка, е стрелял произволно по професионална гимназия в Сиверек, провинция Шанлъурфа, преди да се скрие в сградата и да се самоубие.

Мотивът остава неясен. Стрелбите в училищата са рядкост в Турция.

Бившият ученик, на 19 години, е използвал пушка по време на нападението, след което ранените са били откарани по спешност в болница в област Сиверек, каза Силдак. Дванадесет от ранените все още са в болницата, предаде агенция Reuters.

Специални полицейски части бяха разположени, след като нападателят отказа да се предаде, а всички служители и ученици бяха евакуирани, съобщи NTV.

Видеозаписи показват десетки ученици, които бягат от училището към портата и на улицата.