Любопитно

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

Лекари предупреждават за нови инфекции, разпространявани от кърлежи

1 юни 2026, 06:47
5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват
Източник: istock

С езонът за отдих на открито официално започна, но заедно с дългоочакваната топлина, кърлежите също се активизираха.

Какво е известно за кърлежите?

Епидемиолозите бият тревога, защото кърлежите не само причиняват временен дискомфорт. Те могат да разболеят човек сериозно или дори да доведат до фатални последици. Всяка година милиони хора стават жертва на тези малки кръвопийци, а географията на разпространение на инфекциите бързо се разширява.

Повечето хора знаят само за Лаймската болест, но кърлежите всъщност пренасят цял ​​набор от опасни инфекции. Ако специфични бактерии попаднат в кръвния поток, състоянието на човек може да се влоши невероятно бързо.

Лаймска болест и алергия към месо през целия живот

Най-честата последица от ухапване си остава Лаймската болест, която най-често се разпознава по характерния обрив с форма на мишена, който се разпространява от мястото на ухапване.

Заболяването е съпроводено и с треска, изтощителна умора и силна болка в мускулите и ставите. Ако не се отложи приемът на антибиотици, инфекцията се разпространява чрез кръвния поток. Това може да доведе до парализа на лицето, тежък артрит и нарушения на сърдечния ритъм.

Но най-голямата грижа за съвременната медицина е бързото разпространение на алфа-гал синдрома. Това потенциално животозастрашаващо състояние възниква, когато кърлеж пренесе специфична захарна молекула в кръвния поток на човек чрез слюнката си.

Имунната система започва да го идентифицира като заплаха, което води до внезапна и изключително тежка алергична реакция към червено месо и млечни продукти.

Пациентът изпитва силно гадене, коремна болка и световъртеж. В тежки случаи са възможни спиране на дишането и анафилактичен шок. В момента няма лечение за този синдром, така че хората трябва стриктно да следят диетата си през целия си живот.

Петниста треска и скрити вируси

Петнистата треска на Скалистите планини е не по-малко опасна. Първоначалните ѝ симптоми наподобяват тежък грип, след което по тялото се появява характерен лилав, розов или червен обрив под формата на точки.

Ако заболяването не се диагностицира рано, бактериите започват буквално да разрушават кръвоносните съдове. Това заплашва с вътрешно кървене, остра сърдечна недостатъчност и органна недостатъчност. В крайна сметка настъпва тъканна некроза, която в крайни случаи завършва с ампутация на крайниците.

Освен това, експертите предупреждават за анаплазмоза и ерлихиоза, две коварни бактериални инфекции, които в началните етапи се маскират като обикновена настинка със силни втрисания, гадене и умора.

Въпреки това, без навременно лечение с антибиотици, те бързо засягат централната нервна система. В напреднали случаи тези заболявания провокират дихателна недостатъчност, кръвоизливи, възпаление на мозъка, гърчове или дори кома.

Хората над 50-годишна възраст и тези с отслабена имунна система са изложени на особен риск.

Как да се предпазите от паразити

Експертите подчертават, че най-доброто лечение е компетентната превенция. Преди да излезете навън, винаги трябва да използвате сертифицирани репеленти против насекоми. Ако е възможно, дрехите трябва да бъдат допълнително третирани със защитни средства.

След завръщането у дома е необходимо внимателно да се прегледа цялото тяло. Бързото отстраняване на паразита значително намалява риска от предаване на каквато и да е инфекция.

Ако в рамките на няколко седмици след ухапване или разходка в гората развиете обрив, висока температура или необяснима силна слабост, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ. Загубата на време в такива случаи може да ви струва здраве и живот.

Източник: rbc.ua    
кърлежи Лаймска болест алфа-гал синдром инфекции от кърлежи ухапване от кърлеж превенция на кърлежи Петниста треска ерлихиоза анаплазмоза здраве
Последвайте ни

По темата

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Найденов:&nbsp;Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск</p>

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

България Преди 7 минути

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Свят Преди 38 минути

Жители на страната са чули експлозии, а военните увериха, че те са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Свят Преди 1 час

Защо след 14:00 ч. „Зоната на смъртта“ се превръща в капан без кислород и как нарушаването на този краен срок доведе до най-големите трагедии в алпинизма

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

,

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Свят Преди 9 часа

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

.

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Любопитно Преди 10 часа

Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Свят Преди 10 часа

Украинският президент подчерта, че сънародниците му “имат нужда да видят американската преговорна група” в страната

.

СЗО с добри новини: Пациенти се възстановиха от новия щам на ебола

Свят Преди 10 часа

В петък СЗО съобщи, че пациент се е възстановил от щама Бундибуджо, който се разпространява в момента и за който няма одобрено лечение или ваксина

,

Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

България Преди 11 часа

Събитието ще се проведе между 13 и 19 юни

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Свят Преди 11 часа

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

,

Десетки загинали от експлозия в Мианмар

Свят Преди 12 часа

Мианмар е затънал в гражданска война, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г.

,

Голям американски град е застрашен от потъване под водата

Любопитно Преди 12 часа

Авторите на изследването смятат, че регионът на практика е „преминал точката на безвъзвратност“ и властите трябва да започнат да планират стратегии за постепенно преместване на населението още сега

,

Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс

България Преди 13 часа

Скандалът с „Баба Алино” се превърна във фокус на общественото и политическото внимание

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Свят Преди 14 часа

Германия все още не е потвърдила официално доставката

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Свят Преди 14 часа

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Метеорологичното лято настъпва с бури и градушки

sinoptik.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Аржентина кацна в САЩ със самолет символ на славата

Gong.bg

Фонсека не призна авторитети: след Джокович елиминира и Рууд

Gong.bg

Шефът на строителния контрол във варна пред NOVA: Не съм уволнен

Nova.bg

Започва Пролетният панаир на книгата

Nova.bg