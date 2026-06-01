5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

С езонът за отдих на открито официално започна, но заедно с дългоочакваната топлина, кърлежите също се активизираха.

Какво е известно за кърлежите?

Епидемиолозите бият тревога, защото кърлежите не само причиняват временен дискомфорт. Те могат да разболеят човек сериозно или дори да доведат до фатални последици. Всяка година милиони хора стават жертва на тези малки кръвопийци, а географията на разпространение на инфекциите бързо се разширява.

Повечето хора знаят само за Лаймската болест, но кърлежите всъщност пренасят цял ​​набор от опасни инфекции. Ако специфични бактерии попаднат в кръвния поток, състоянието на човек може да се влоши невероятно бързо.

Лаймска болест и алергия към месо през целия живот

Най-честата последица от ухапване си остава Лаймската болест, която най-често се разпознава по характерния обрив с форма на мишена, който се разпространява от мястото на ухапване.

Заболяването е съпроводено и с треска, изтощителна умора и силна болка в мускулите и ставите. Ако не се отложи приемът на антибиотици, инфекцията се разпространява чрез кръвния поток. Това може да доведе до парализа на лицето, тежък артрит и нарушения на сърдечния ритъм.

Но най-голямата грижа за съвременната медицина е бързото разпространение на алфа-гал синдрома. Това потенциално животозастрашаващо състояние възниква, когато кърлеж пренесе специфична захарна молекула в кръвния поток на човек чрез слюнката си.

Имунната система започва да го идентифицира като заплаха, което води до внезапна и изключително тежка алергична реакция към червено месо и млечни продукти.

Пациентът изпитва силно гадене, коремна болка и световъртеж. В тежки случаи са възможни спиране на дишането и анафилактичен шок. В момента няма лечение за този синдром, така че хората трябва стриктно да следят диетата си през целия си живот.

Петниста треска и скрити вируси

Петнистата треска на Скалистите планини е не по-малко опасна. Първоначалните ѝ симптоми наподобяват тежък грип, след което по тялото се появява характерен лилав, розов или червен обрив под формата на точки.

Ако заболяването не се диагностицира рано, бактериите започват буквално да разрушават кръвоносните съдове. Това заплашва с вътрешно кървене, остра сърдечна недостатъчност и органна недостатъчност. В крайна сметка настъпва тъканна некроза, която в крайни случаи завършва с ампутация на крайниците.

Освен това, експертите предупреждават за анаплазмоза и ерлихиоза, две коварни бактериални инфекции, които в началните етапи се маскират като обикновена настинка със силни втрисания, гадене и умора.

Въпреки това, без навременно лечение с антибиотици, те бързо засягат централната нервна система. В напреднали случаи тези заболявания провокират дихателна недостатъчност, кръвоизливи, възпаление на мозъка, гърчове или дори кома.

Хората над 50-годишна възраст и тези с отслабена имунна система са изложени на особен риск.

Как да се предпазите от паразити

Експертите подчертават, че най-доброто лечение е компетентната превенция. Преди да излезете навън, винаги трябва да използвате сертифицирани репеленти против насекоми. Ако е възможно, дрехите трябва да бъдат допълнително третирани със защитни средства.

След завръщането у дома е необходимо внимателно да се прегледа цялото тяло. Бързото отстраняване на паразита значително намалява риска от предаване на каквато и да е инфекция.

Ако в рамките на няколко седмици след ухапване или разходка в гората развиете обрив, висока температура или необяснима силна слабост, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ. Загубата на време в такива случаи може да ви струва здраве и живот.