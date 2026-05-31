31 май 2026, 22:12
Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия
Източник: БТА

Й онас Вингегор без изненада е големият победител в 109-ото издание на колоездачната Обиколка на Италия, което започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание беше 3459 км, като стартира в Несебър.

Вингегор си осигури крайния успех още вчера, като имаше повече от пет минути преднина пред първия си преследвач Феликс Гал (Австрия, Декатлон). 29-годишният състезател стана първият датчанин, който печели Джиро д'Италия и се присъедини към отбраната елитна компания от осем състезатели, които са побеждавали и в трите най-големи състезания в Европа - Тур дьо Франс, Джиро д'Италия и Вуелтата в Испания. Сред тях са легендите Жак Анкетил (Франция), Феличе Джимонди (Италия), Еди Меркс (Белгия), Бернар Ино (Франция), Алберто Контадор (Испания), Винценцо Нибали (Италия) и Крис Фрум (Великобритания). Той спечели Тройната корона с общо време 83:22.51 часа.

На подуима в крайното класиране като втори и трети завършиха австриецът Феликс Гал (Декатлон) и австралиецът Джай Хиндли (Ред Бул Бора).

Италианският спринтьор Джонатан Милан от Лидл-Трек спечели най-после първата си победа в този сезон на Джиро д'Италия, като трябваше да чака три седмици за успеха. Милан даде време 3:05.50 часа, като със същото време зад него останаха друг италианец - Джовани Леонарди от Тим Полти, и французинът Пол Пеноет от Групама. 

В последния 21-ви етап на Обиколката на Италия, който започна и завърши в Рим, като състезателите започнаха под звуците на италианския химн и завършиха на Императорските форуми във Вечния град. Етапът беше с дължина 131 км и беше идеален за спринтьорите. 

От първа позиция стартираха всички лидери - Йонас Вингегор в генералното класиране, италианецът Джулио Чиконе при катерачите, французинът Пол Мание, който има най-много точки за активност, и португалецът Афонсо Еулалио като най-добър млад състезател. 

Първите бегълци в епата бяха британецът Бен Търнър от тима на Неткомпани Инеос и малтиецът Андреа Мисфуд от Полти. 

В края имаше откъснала се група от трима - Филипо Гана, Матео Собреро и Йеспер Стойвен, но те бяха настигнати от групата два километра преди финала. 

Нямаше проблеми в индивидуалните класиранията, като с цикламената фланелка завърши Мание, синята беше за Чиконе, а бялата - за Еулалио. При отборите спечели Висма-Лийз а байк, като състезателите му пресякоха заедно триумфално финалната линия, вдигайки ръцете на Вингегор. 

 

Източник: БТА/Христо Бонински    
