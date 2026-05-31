Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

В София предстои едно от най-значимите спортни събития с кауза - Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни. България ще бъде домакин на атлети от различни държави, които ще покажат не само спортни качества, но и силата на волята, постоянството и равните възможности в спорта, съобщава NOVA.

Повече за подготовката, участниците, значението на шампионата и посланието, което това събитие носи, разказва председателят на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков.

"Подготовката върви по план. Това е много дълго чакано домакинство за нас. Децата го заслужават, защото света трябва да види тези младежи с какво се занимават, какви мечти имат и как ги постигат", разказа Слав Петков.

"Ще е много интересно, предвиждаме грандиозно откриване с парад на нациите пред НДК. Там ще покажем спортистите, които ще вземат участие в състезанието. Освен това, подготвяме и концерт на същото място”, допълва той.