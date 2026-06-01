Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

П равилото за 2 часа следобед (2 PM) на връх Еверест е краен срок, който спасява човешки животи. Алпинистите трябва да тръгнат обратно най-късно по това време. Спускането след 2 часа следобед крие риск от непредвидимо време и изчерпване на кислорода. „Зоната на смъртта“ над 8000 метра предлага твърде малко време за оцеляване. Трагедията през 1996 г. доказа по катастрофален начин важността на това правило, отнемайки живота на осем души, след като експедициите останаха твърде дълго на върха.

Зоната на смъртта, която погуби стотици животи

Изкачването на връх Еверест е мечта за повечето алпинисти и любители на природата, но има причина Еверест да е най-трудният връх. За да оцелее човек при това вълнуващо изкачване, той трябва да се подчинява на определени правила, като например правилото за 2 часа следобед. Ето за какво точно става въпрос…

Какво представлява правилото за 2 часа следобед?

Няма съмнение, че връх Еверест е най-високият връх в света и за да го изкачи, човек трябва да оцелее при екстремни, непредвидими метеорологични условия и някои от най-трудните терени. Малцина от нас обаче знаят, че една от най-големите опасности, пред които са изправени катерачите, не е просто смразяващото време или стръмните скали – това е часовникът. В света на алпинизма „Правилото за 2 часа следобед“ е строг, спасяващ животи краен срок, който разпорежда, че всички катерачи трябва да се обърнат обратно и да започнат спускането си до 14:00 ч., независимо колко близо се намират до върха. Неспазването на това правило е довело до едни от най-тежките катастрофи в съвременната история на алпинизма.

Задръстване на Еверест заради лошо време и твърде много алпинисти

Реалността в зоната на смъртта

Последната отсечка от изкачването протича в „Зоната на смъртта“ – височина над 8000 метра, където човешкото тяло не може да оцелее дълго. На тази височина атмосферното налягане е изключително ниско и няма достатъчно кислород за поддържане на живота. Алпинистите разчитат в огромна степен на бутилки с допълнителен кислород, които са прецизно разчетени да стигнат точно толкова, колкото е необходимо за едно стандартно изкачване и слизане.

Нови правила за алпинистите за Еверест

Защо 14:00 ч. е абсолютната граница?

Алпинистите обикновено напускат Лагер IV около полунощ, навигирайки в тъмнината, за да достигнат върха сутринта. Времето за връщане в 14:00 ч. гарантира, че катерачите ще разполагат с достатъчно дневна светлина, за да се доберат обратно до безопасността на високопланинските лагери. Продължаването напред след този час означава поемане на огромен риск от спускане в пълен мрак, в състояние на изтощение и без кислород.

13 души загинаха след лавина в подножието на Еверест

Заплахата от непредвидимото време

Връх Еверест създава свои собствени локални метеорологични системи и следобедът е времето, когато условията обикновено се влошават. Свирепи виелици, смразяващи ветрове и внезапни бели мъгли са често срещано явление след средата на деня. Попадането в следобедна буря по откритите била на горната част на планината прави навигацията почти невъзможна и замразява откритата кожа за броени минути.

Физическото изтощение и илюзията за върха

Достигането на върха на Еверест е едва половината от пътя, но психологическото привличане на целта кара много катерачи да игнорират часовниците си. След часове катерене, тежката хипоксия (кислороден глад) нарушава преценката, правейки трудно да се осъзнае, че един допълнителен час, прекаран в изкачване нагоре, може да означава липса на енергия за слизане надолу. Всъщност повечето смъртни случаи настъпват именно по време на спускането, тъй като изтощеното тяло е силно податливо на подхлъзвания, падания и фатални измръзвания.

Тибет затвори достъпа до Еверест

Трагичният урок от 1996 г.

Смъртоносните последици от нарушаването на това правило бяха трагично подчертани по време на катастрофата на Еверест през 1996 г., документирана в различни исторически хроники и алпинистки дневници. Множество експедиции останаха на върха дълго след 14:00 ч. Закъснението застигна катерачите напълно открити в планината, когато в късния следобед се разрази свирепа и неочаквана буря, която ги улови в капан в тъмнината и в крайна сметка отне живота на осем души.