Свят

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Украинският президент подчерта, че сънародниците му "имат нужда да видят американската преговорна група" в страната

31 май 2026, 21:40
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американската телевизия Си Би Ес, цитирано от Укринформ, че очаква пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Киев след около две седмици. 

На въпрос кога за последно се е чувал с пратениците за мирни преговори на Тръмп и дали те ще идват в Киев, Зеленски отговори: “Да, разчитаме, че ще дойдат в Киев. Надявам се, че ще намерят възможност да бъдат тук след две седмици. Но поне получих такова съобщение от моята преговорна група - казаха ми, че са имали контакти със Стив и Джаред и че са готови да дойдат в Украйна и да говорят, ако, разбира се, ако - винаги ако. А днес „ако“ означава Близкия изток.”

Украинският президент подчерта, че сънародниците му “имат нужда да видят американската преговорна група” в страната.

“Те никога не са били тук. Смятам, че е важно не само за нас. Полезно е за тях да разберат, да видят, да видят хората, че техният живот продължава, но ние искаме да спрем тази война. Това означава да спрем Русия. Те са били няколко пъти в Москва. И преди съм казвал - ако този път искат да отидат в Москва, трябва да дойдат в Киев и след това да отидат в Москва. Мисля, че ще бъде полезно”, добави Зеленски. 

Според украинския президент най-ефективния формат за преговори с Русия би бил с участието на САЩ и Европейския съюз. 

В коментар на думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио за това, че преговорите между Украйна и Русия са в застой, Зеленски подчерта, че те не трябва да бъдат ограничени до само един посредник.  

“Винаги ще бъда на мнение, че не може да са само САЩ или Европа. Смятам, че най-силната позиция е когато са Украйна, Русия, Америка и Европа. Смятам, че това е най-силният, мощен преговорен формат”, добави той. 

Запитан дали вярва, че Русия може да се съгласи да прекрати войната Зеленски отговори, че в момента има „няколко пътя“ за диалог, въпреки че миналата година приоритет беше този на САЩ.

„Това беше тристранна среща - Съединените щати, Украйна и Русия. Да, беше на техническо ниво, не на ниво лидери, на ниво съветници по националната сигурност, но мисля, че беше добра“, каза той.

Зеленски добави, че Украйна остава отворена и за двустранни преки преговори с Русия и нейния лидер.

“Готов съм да се срещна с Путин, ако той е готов. Смятам, че са необходими още санкции. Смятам, че е необходим още натиск. И вие попитахте кога те (Русия) ще бъдат готови и дали ще бъдат готови, теоретично. Мисля, че да, повече санкции, повече натиск и те ще бъдат готови за диалог“, каза той.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Украйна Русия САЩ мирни преговори война в Украйна международна дипломация преговорна група Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
