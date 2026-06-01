Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

24-годишният водач е с тежки наранявания, след като изгубил контрол над автомобила си и навлязъл в насрещното движение

1 юни 2026, 07:14
П ътен инцидент с участието на три леки автомобила на първокласния път Валхзее в Кьосен, Тирол, окръг Кицбюел в Австрия, е причинил тежки травми на един човек и леки наранявания на трима, съобщи австрийската новинарска агенция АПА.

Шофиращ 24-годишен българин се е блъснал в мантинелата и е бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германец. Друг автомобил, с 69-годишен шофьор, се е блъснал в задната част на колата на германския младеж.

В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и е бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфщайн. Трима пътници в колата на 19-годишния германец са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата в Санкт Йохан в Тирол.

Четиримата пътници в колата на 69-годишния мъж са останали невредими.

И трите участвали в инцидента автомобила са претърпели значителни щети. Според полицията 24-годишният българин се е движел с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км/ч. Вследствие на това в лек десен завой той е загубил контрол, колата се завъртяла няколко пъти и се е блъснала в мантинелата. 

Източник: БТА/Цветана Делибалтова    
Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

