1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

В историята на всяка нация има дати, които остават запечатани с кървави букви заради войни и политически катастрофи. За България началото на лятото на 1913 г. е точно такъв период – страната кърви в Междусъюзническата война, а погледите на всички са насочени към фронта.

Точно тогава обаче, сякаш за да провери докъде се простира човешката издръжливост, самата природа нанася брутален, неочакван удар в тила. На 1 юни по стар стил (14 юни по нов стил) в 11:35 ч., Северна България е разтърсена от едно от най-опустошителните сеизмични бедствия в съвременната ни история.

В рамките на няколко секунди цветущи градове и села се превръщат в прашни гробища, а писъците на затрупаните заглушават дори вестникарските заглавия за боевете по границата.

Секундите, които изтриха Горна Оряховица и Лясковец

Този съдбовен предиобед започва като съвсем обикновен, топъл юнски ден. Хората са по нивите, децата са в училищата, а в църквите се подготвят неделните служби. Нищо не предвещава, че на дълбочина от едва десет километра под земната повърхност се акумулира чудовищна енергия.

Когато трусът с магнитуд от около 7 по скалата на Рихтер удря региона, тътенът е толкова силен, че оцелелите по-късно го описват като подземен артилерийски залп. Земята започва да се люлее с вълнообразни движения, които буквално повдигат и сриват постройките.

Епицентърът на това тектонично чудовище е в района на Горна Оряховица и Лясковец. Там пораженията са апокалиптични. В рамките на броени секунди над половината от всички сгради в двата града са изравнени със земята.

Солидни каменни къщи, градени с поколения, се свличат като пясъчни кули, затрупвайки стотици местни жители. Горна Оряховица на практика престава да съществува в досегашния си вид, а гъстият облак от прах и срутен хоросан е толкова плътен, че слънцето над региона буквално изчезва за часове.

Руините на старата столица и рухналите храмове

Трагедията не подминава и старопрестолния Велико Търново. Градът, който пази спомена за величието на Асеневци, преживява истински културен и архитектурен трус. Старинните къщи, кацнали по стръмните склонове над Янтра, започват да се свличат една върху друга. Опустошението е безмилостно към духовната памет на региона. В Търновско напълно са разрушени седемнадесет православни църкви, сред които и емблематични исторически храмове, оцелели през вековете на османското владичество.

Заедно с тях рухват и десетки училища. Черната равносметка е смразяваща – освен разрушените градски центрове, бедствието засяга пряко над 150 села в окръга. Десетки човешки животи са погубени на място под руините, а броят на тежко ранените и осакатените надхвърля стотици. Болниците, доколкото са останали здрави, не успяват да поберат прииждащите вълни от пострадали, а липсата на мъже, които по това време са мобилизирани на фронта, прави спасителните операции в първите часове отчаяно трудни и бавни.

Психозата на стоте вторични труса

Ужасът от 1 юни обаче не приключва с утихването на основния петнадесетсекунден трус. Земята отказва да се успокои. В рамките на следващите няколко месеца регионът е подложен на невиждан сеизмичен терор – регистрирани са над 100 вторични земетресения, някои от които с достатъчна сила, за да довършат онова, което е останало полуразрушено.

Тази непрестанна активност отприщва масова психоза сред оцелялото население. Никой не смее да влезе под покрив. Месеци наред хиляди семейства от Търново, Горна Оряховица и Лясковец живеят на открито, в палатки, импровизирани колиби и каруци по поляните извън градовете.

Всяко леко припукване на земята предизвиква паника. Вестниците от онова време, запазени в историческите архиви, описват гледки на майки, прегърнали децата си под дъжда, вперили поглед в хълмовете, очаквайки поредното свличане.

Сеч сред тръстиките заради османски данък

Това, което прави земетресението от 1913 г. уникално и дълбоко трогателно, е контекстът, в който то се случва. България е в икономическа и хуманитарна криза заради националната катастрофа от Междусъюзническата война. И въпреки това, когато новината за бедствието в Търновско се разчува, вълната от солидарност е поразителна. Държавата, макар и изтощена до краен предел, намира сили да организира помощни комитети. Обикновени българи от незасегнатите райони споделят хляба и дрехите си с останалите без дом.

В пантеона на българската историческа памет датата 1 юни често се свързва единствено с подвига на Христо Ботев и неговата чета или с Деня на детето. В летописа на Третата българска държава обаче съществува още един 1 юни – измит не с романтичен идеализъм, а с горчивата кръв на българското село.

През 1900 г. докато софийският политически елит урежда своите партийни сметки, в златна Добруджа се разиграва една от най-страшните братски трагедии в съвременната ни история. Денят, в който българската армия, пратена от собственото си правителство, атакува с извадени саби български селяни, въоръжени единствено с коси, вили и брадви. Това е черната кулминация на Дуранкулашкия бунт – събитие, което разтърсва из основи младото княжество и променя завинаги политическата съдба на страната.

Призракът на десятъка: Как Житницата на България беше обречена на глад

За да разберем гнева, който взривява Добруджа в началото на века, трябва да погледнем към едно съдбовно решение на Десетото обикновено народно събрание. На 15 януари 1900 г. правителството на Тодор Иванчов от Либералната партия гласува закон, който връща към живот един от най-омразните призраци от времето на османското владичество – натуралния десятък.

Години наред екипи от реформисти са се борили този данък да се плаща в пари, което е давало на земеделците предвидимост и глътка въздух. Новата разпоредба обаче изисква една десета част от цялата земеделска продукция и домашния добитък да се дава директно и в натура на държавата.

За трудолюбивия добруджанец това не е просто административна промяна, а присъда. Натуралният данък означава, че данъчните чиновници могат да влизат в хамбарите, да конфискуват зърното на око и да обричат цели семейства на глад преди още да са прибрали реколтата си.

Недоволството пламва мигновено. Масови митинги заливат Шабла, Каварна, Крушари и десетки околни села. Селяните отказват да бъдат ограбвани от собствената си държава.

Бунтът в Дуранкулак и железният юмрук на властта

Ескалацията достига своя пик в края на май. На 28 май 1900 г. край село Дуранкулак се събират над 1800 селяни от целия регион. Мъже с мазолести ръце, уморени от труд, застават в плътен човешки щит. Те категорично отказват да декларират посевите си пред властта и прогонват пристигналите данъчни комисии.

В София правителството на Тодор Иванчов вижда в този акт не вик на отчаяние, а заплаха за държавния ред. Министърът на вътрешните работи Васил Радославов – човек, известен с авторитарния си стил на управление, решава да действа безмилостно.

Наместо диалог, към Добруджа са изпратени редовна армия, полиция и тежка кавалерия. Задачата е ясна: бунтът трябва да бъде смазан с цената на всичко, за да послужи за урок на цяла България. Когато войниците пристигат край Дуранкулак, те заварват стена от човешки тела, в чиито ръце блестят не пушки, а земеделски сечива – брадви, коси и дървени вили.

Сеч сред тръстиките: Кървавата равносметка на едно безумие

Ударът се стоварва с цялата си бруталност на 1 юни. По заповед на командващите офицери, кавалерията тръгва в галоп срещу протестиращите селяни. Гледката е апокалиптична – български конници посичат с лъскавите си саби гладните си сънародници. Протестиращите нямат никакъв шанс срещу организираната военна сила. Въздухът се оглася от писъци, конски тропот и уплашени викове за милост.

В това кърваво безумие на място загиват около 90 души, а над 350 са тежко ранени, оставени да кървят по прашните добруджански ниви. Оцелелите в паниката се разбягват, търсейки спасение от куршумите и сабите в гъстите, спасителни тръстики на Дуранкулашкото езеро.

Дни наред водите на езерото са обагрени в червено, а районът е блокиран от армията, сякаш се провежда операция срещу чуждоземна инвазия, а не срещу собствения народ.

Раждането на една нова политическа сила

Бруталното потушаване на Дуранкулашкия бунт има обратен ефект за властта. Вместо да уплаши хората, Кървавият 1 юни отприщва вълна от невиждано обществено възмущение и погнуса в цяла България. Интелигенцията, градското население и опозицията остро осъждат насилието на правителството на Иванчов и Радославов, което вкарва кабинета в перманентна политическа криза.

Най-важната историческа последица обаче е друга. До този момент Българският земеделски народен съюз (БЗНС) съществува по-скоро като професионално-съсловна организация на фермерите. Кръвта, пролята край Дуранкулак, обаче буквално катализира неговото бързо политизиране и масовизиране.

Българското село осъзнава, че без политическо представителство е обречено на произвол. БЗНС бързо израства в мощна политическа партия, която през следващите десетилетия ще определя съдбата на страната под ръководството на Александър Стамболийски.

