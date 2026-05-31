Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Б ившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда. След като дойде на власт, Орбан постави под свой контрол по-голямата част от медиите в Унгария и по този начин успя да унищожи някои от най-значимите вестници в страната.

След победата на "Тиса" на парламентарните избори през април, „медиите на Орбан“ изпитват все по-сериозни затруднения. Анализ на унгарския портал 444.hu се основава на данни на международната технологична и изследователска компания Gemius, която се занимава с измерване и анализ на интернет аудитории и медийни навици. Данните показват, че посещаемостта на сайтовете на най-големите медии, които по време на управлението на Орбан са следвали редакционна политика в негова полза, е спаднала средно с 40% само за няколко дни.

Порталът Origo, който според 444.hu разпространява „путинистка“ пропаганда, е имал 469 500 реални потребители на 18 май, докато на 24 май броят им е намалял до едва 170 700. Според 444.hu средната посещаемост на сайта между 22 и 28 май е била с 51% по-ниска в сравнение с предходната седмица. Онлайн изданието на Magyar Nemzet, което 444.hu определя като партиен вестник на Фидес, достига пик на посещаемостта на 18 май с 182 600 реални посетители. До 28 май обаче сайтът отчита рязък спад до едва 72 700 потребители. Таблоидът на Фидес BorsOnline достига най-висока посещаемост на 19 май с 300 600 реални потребители, а на 25 май броят им спада до 132 700 посетители. Порталът на изданието Mandiner отчита най-големия относителен спад: на 20 май е имал 186 300 реални потребители, докато на 24 май те са намалели до 52 100.

Според публикацията на 444.hu рязкото понижение на читателската аудитория е започнало след 22 май и при четирите портала, след период на пикова посещаемост между 18 и 20 май. В разгара на интереса те са имали средно по 696 000 дневни потребители, но само седмица по-късно броят им е спаднал до 395 000.

Независимият унгарски портал посочва няколко възможни причини за намаляването на аудиторията: по-малко публикувано съдържание поради недостиг на персонал, намалени средства за рекламиране на публикациите, технически проблеми – макар че, както отбелязват авторите, „е малко вероятно те да се случат едновременно на всички“ – или липса на насоки от единен координационен център, което е направило съдържанието по-малко привлекателно. 444.hu отбелязва още, че в редакцията на Mandiner вече са започнали съкращения на служители, а подобни мерки се очакват и в други медии, които са били близки до бившия премиер Виктор Орбан и неговата партия Фидес.