Свят

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море. Следите водят към Русия

1 юни 2026, 06:46
Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа
Източник: Георги Димитров/Vesti

Н а летището в Копенхаген пилотът Оливер Квитер инспектира машината си преди старта. Той трябва да откара пътниците до остров Борнхолм в Балтийско море, самолетът е пълен. Преди тръгването той и вторият пилот са вкарали маршрута в паметта на бордовия компютър - остава им само да го следват, съобщава Deutsche Welle.

Това е възможно чрез системата за сателитна навигация GPS, пише АРД и обяснява: компютърните устройства на борда на самолета комуникират със сателитите в космоса и така определят позицията.

„Сателитната навигация е изключително важна", казва пилотът. Благодарение на нея във всеки момент командирите знаят къде се намират.

В района на Балтийско море обаче постоянно има проблеми с GPS- сигналите, както споделят пред германската медия Оливер Квитер и други пилоти. Получават се смущения, навигацията чрез сателитите често не функционира. В такива случаи командирът трябва да получи от авиодиспечера указания по радиовръзка. „Тогава трябва да ги следваме, докато системата не заработи отново или дори до кацането", обяснява пилотът.

Пилотите ежедневно съобщават за смущения

Квитер казва, че през последните пет години се е сблъсквал с такива смущения три или четири пъти, но допълва: „Знам от колеги, които редовно пътуват до Финландия и балтийските страни, че за тях смущенията са ежедневие".

Данните от Германия гласят, че все ден има „малко двуцифрено число" съобщения за подобни смущения от авиодиспечерите, което изисква от тях още повече внимание. „В момента владеем ситуацията", казва пред АРД Мортен Грант, ръководител на навигационния отдел в Германската служба за контрол на въздушното движение. Ако броят на смущенията се увеличи още повече, това ще доведе до претоварване на авиодиспечерите.

Хибридната война на Русия

Тъй като самолетите съобщават и на наземните станции за регистрираните смущения, компаниите, които събират данните, могат да определят районите с най-много проблеми - като този на Балтийско море. Освен това изследователи от университета в Гдиня са успели да локализират голяма инсталация за предизвикване на смущения в Калининград.

Пред АРД представители на германските ВМС също определят Русия като източник на сигналите, смущаващи работата на пилотите. Те явно се отправят както от сушата, така и от руски кораби. Върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката за сигурност Кая Калас също заговори за „хибридна война".

Според експерта по сигурността Нико Ланге става дума за „тестване на сивите зони". Русия целенасочено се опитва да манипулира сигналите - за нея смущенията „със сигурност са част от войната", казва Ланге.

Много пилоти са разтревожени

Ситуацията поражда безпокойство у пилотите. В проучване от 2024 година, за което 2000 пилоти са били анкетирани по темата за смущенията, повече от две трети признават, че са „много или изключително много разтревожени". Въпросите не са били свързани с GPS-смущенията изобщо, а само със специален вид, който именно се наблюдава в района на Балтийско море.

Този вид смущения просто подвеждат пилотите - блокирано е не само приемането на данни, а и целенасочено се изпращат фалшиви сигнали за заблуда на самолетите. Бордовите компютри изведнъж започват да показват, че самолетът се намира другаде или на друга височина в сравнение с реалната, а това може да има тежки последствия. „Ако GPS-позицията бъде фалшифицирана, това може да доведе до голям брой подвеждащи предупреждения", обяснява пред АРД Никлас Аренс, който се занимава с тези проблеми в синдиката на пилотите „Cockpit".

Фалшиви предупреждения в пилотската кабина

Става дума най-вече за т.нар. разширена предупредителна система при приближаване до земната повърхност. Нейното предназначение е да попречи на някой самолет да се забие в планина, например. Чрез GPS-смущенията тази система може да отправи фалшиви предупреждения като „Препятствие отпред! Издигнете се!".

Това е настоятелно предупреждение, което пилотите обичайно чуват само в симулаторите. „По време на полет този вид предупреждения по правило са подвеждащи. И системата трябва да бъде изключена", обяснява Аренс. Така фалшивите предупреждения се избягват, но се напуска и мрежата за сигурност, която би дала защита на самолета при определени обстоятелства.

Журналистите от АРД са разговаряли с редица големи авиокомпании, които имат полети в района на Балтийско море. От „Луфтханза" заявяват, че GPS-подвежданията представляват „сериозно нарушение на сигурността на гражданското въздухоплаване". Полската авиокомпания ЛОТ отговаря, че временното изключване на системата все пак дава по-голяма сигурност от следването на предупреждения, предизвикани от фалшиви данни за местоположението.

"Това не трябва да се приема като нова нормалност"

Но как да се реагира на смущенията във въздухоплаването? Кая Калас е на мнение, че въпросът трябва да бъде разгледан и от НАТО. „Естествено трябва да направим повече в това отношение и да не го приемаме като нова нормалност."

Гледната точка на експерта по сигурността Нико Ланге е, че смущенията в района на Балтийско море може и да са нещо повече от чиста провокация. Електронното водене на война е средство за „подготовката на едно бойно поле". Това, че случаите в Балтийско море са толкова много, може да означава, че "Русия най-малкото обмисля, а може би и планира военни операции в района", казва той.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
GPS смущения Балтийско море авиационна безопасност хибридна война Русия гражданско въздухоплаване електронна война сателитна навигация фалшиви сигнали Калининград
Последвайте ни
Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Найденов:&nbsp;Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск</p>

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

България Преди 7 минути

<p>Зеленски:&nbsp;Русия губи предимството си на бойното поле</p>

Зеленски призова за преговори с Русия преди зимата

Свят Преди 1 час

Москва постепенно губи предимството си на бойното поле, заяви украинският държавен глава

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

,

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Свят Преди 9 часа

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

.

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Любопитно Преди 10 часа

Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Свят Преди 10 часа

Украинският президент подчерта, че сънародниците му “имат нужда да видят американската преговорна група” в страната

.

СЗО с добри новини: Пациенти се възстановиха от новия щам на ебола

Свят Преди 10 часа

В петък СЗО съобщи, че пациент се е възстановил от щама Бундибуджо, който се разпространява в момента и за който няма одобрено лечение или ваксина

,

Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

България Преди 11 часа

Събитието ще се проведе между 13 и 19 юни

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Свят Преди 11 часа

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

,

Десетки загинали от експлозия в Мианмар

Свят Преди 12 часа

Мианмар е затънал в гражданска война, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г.

,

Голям американски град е застрашен от потъване под водата

Любопитно Преди 12 часа

Авторите на изследването смятат, че регионът на практика е „преминал точката на безвъзвратност“ и властите трябва да започнат да планират стратегии за постепенно преместване на населението още сега

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

България Преди 12 часа

Колоните ще се придвижват от Гърция към Румъния за операцията „Atlantic Resolve“, като ще бъдат ескортирани от Военна полиция.

,

Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс

България Преди 13 часа

Скандалът с „Баба Алино” се превърна във фокус на общественото и политическото внимание

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Свят Преди 14 часа

Германия все още не е потвърдила официално доставката

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

Свят Преди 14 часа

Ограниченията се въвеждат първоначално за период от 30 дни

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Метеорологичното лято настъпва с бури и градушки

sinoptik.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Аржентина кацна в САЩ със самолет символ на славата

Gong.bg

Фонсека не призна авторитети: след Джокович елиминира и Рууд

Gong.bg

Шефът на строителния контрол във варна пред NOVA: Не съм уволнен

Nova.bg

Започва Пролетният панаир на книгата

Nova.bg