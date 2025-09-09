Свят

Мая Санду: Молдова няма да оцелее срещу заплахите на Путин, ако не се присъедини към ЕС

Русия води "неограничена хибридна война", предупреди молдовският държавен глава

9 септември 2025, 15:21
Тийнейджър едва не загуби езика си заради TikTok предизвикателство

Тийнейджър едва не загуби езика си заради TikTok предизвикателство
Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС

Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС
Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон
Ужасяващо видео показва как 23-годишна украинска бежанка е намушкана до смърт във влак в САЩ

Ужасяващо видео показва как 23-годишна украинска бежанка е намушкана до смърт във влак в САЩ
Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега
Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б
10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико
Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

М олдова трябва да стане член на Европейския съюз, за да оцелее пред руската агресия, заяви президентът Мая Санду във вторник.

Източноевропейската държава с население от 2,4 милиона души, която има 1200-километрова граница с Украйна, се е превърнала в цел на руската хибридна война, включително дезинформация, кибератаки и манипулиране на избори.

"Затова нашият европейски път не е просто въпрос на ценности, а въпрос на оцеляване", подчерта Санду в реч пред Европейския парламент в Страсбург, като добави, че Кремъл е "развързал целия си арсенал от хибридни атаки срещу нас".

"Изправени сме пред неограничена хибридна война в мащаб, невиждан преди пълномащабната инвазия в Украйна", каза тя, определяйки Русия като "най-голямата заплаха, пред която сме изправени".

Молдовците ще гласуват на 28 септември за нов парламент, като Санду предрече, че Кремъл ще се опита да повлияе на вота.

Миналогодишният референдум за членство в ЕС беше спечелен с минимална разлика, 50,4 срещу 49,6 процента, на фона на съмнения за руска намеса. В същото време Санду, представител на проевропейска партия, победи своя проруско настроен съперник в напрегнати президентски избори и спечели втори мандат.

"Целта на Москва е ясна - да завладее Молдова чрез урните, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в плацдарм за хибридни атаки срещу Европейския съюз", заяви тя, цитирана от Politico.

Трънливият път на Молдова към ЕС

Молдова кандидатства за членство в ЕС през 2022 г. и вече е предприела широки реформи в управлението, съдебната система и икономиката. Но Санду подчерта, че ЕС не бива да очаква "перфекционизъм" от страната преди да ѝ позволи да напредне по пътя към членство.

"Не искаме преки пътища. Работим усърдно върху домашното си задание", каза тя, но допълни, че Молдова се намира "в надпревара с времето", за да защити демокрацията си от Русия.

Миналия месец лидерите на Франция, Германия и Полша посетиха Кишинев в демонстрация на подкрепа за Санду и увериха, че стоят зад европейската перспектива на страната.

Въпреки това пред Молдова стоят сериозни пречки, включително фактът, че нейният процес на присъединяване е обвързан с този на Украйна, нещо, което унгарският премиер Виктор Орбан многократно е обещавал да блокира.

Източник: Politico    
Молдова Членство в ЕС Русия Хибридна война Мая Санду Оцеляване Избори Дезинформация Украйна Европейски път
Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Необичайните първи работни места на звездите

Необичайните първи работни места на звездите

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, синдикален алианс „Сигурност” в МВР излезе с позиция

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България" настоя за оставки, синдикален алианс „Сигурност" в МВР излезе с позиция

9.09 – най-мощната огледална дата за годината, 5 зодии, които ще бъдат благословени

9.09 – най-мощната огледална дата за годината, 5 зодии, които ще бъдат благословени

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

Каква температура харесват котките

Каква температура харесват котките

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

NOVA завоюва огромна победа с хитовия формат „Игри на волята“

NOVA завоюва огромна победа с хитовия формат „Игри на волята"

Любопитно Преди 6 минути

На празничния 6-и септември зрителите отново предпочетоха новините и публицистиката на NOVA

Жена падна в пролом в Родопите, оцеля, хваната за дънер

Жена падна в пролом в Родопите, оцеля, хваната за дънер

България Преди 51 минути

Жената успяла да се задържи в пълноводната бурна река Читак дере

Сигнал за съмнителен изоставен куфар във Варна, подготвят контролиран взрив

Сигнал за съмнителен изоставен куфар във Варна, подготвят контролиран взрив

България Преди 2 часа

Органите на реда подозират, че в него може да има взривно устройство, подготвено за чужденци

Свлачище блокира една от най-големите мини за добив на злато и мед в Индонезия

Свлачище блокира една от най-големите мини за добив на злато и мед в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Седем работници са останали под земята

<p>Източници: Шон &quot;Диди&quot; Коумс е свързан с убийството на Тупак Шакур</p>

Обвиненият за убийството на Тупак: Шон "Диди" Коумс предложи $1 милион за смъртта му

Свят Преди 2 часа

В същото време полицията в Лас Вегас никога официално не е посочила Комбс като заподозрян

Шофьор е с опасност за живота след побой във Видинско

Шофьор е с опасност за живота след побой във Видинско

България Преди 2 часа

Той е настанен за лечение в болницата във Видин

Над 20 загинали при руска атака в Източна Украйна

Над 20 загинали при руска атака в Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Зеленски призова съюзниците на страната му да засилят натиска си върху Москва, за да спре конфликта

<p>Охранителни камери показват падащи бутилки вино при труса край Атина</p>

Охранителни камери показват падащи бутилки вино при труса край Атина, земетресението изплаши жителите на Евия

Свят Преди 2 часа

Жителите на Евия споделят, че трусът е продължил дълго и е предизвикал тревога

Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа в Старозагорско

Мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа в Старозагорско

България Преди 2 часа

Той се е блъснал в предпазна мантинела

Служителят на ЦГМ, нападнал двама мъже в София, остава окончателно в ареста

Служителят на ЦГМ, нападнал двама мъже в София, остава окончателно в ареста

България Преди 3 часа

Софийският градски съд потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража"

<p>Проблемът, с който САЩ не могат да се справят</p>

Нарастващото неравенство – проблемът, с който САЩ не могат да се справят

Свят Преди 3 часа

Пропастта между бедни и богати става все по-голяма, а това може да доведе до катастрофални последици за американското общество, алармират експерти

„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи

„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи

Любопитно Преди 3 часа

43-годишната Кейт разказа за семейните си преживявания пред членовете на Женския институт в Сънингдейл

Жена, гледала „Титаник“ над 500 пъти, превърна апартамента си в копие на легендарния кораб

Жена, гледала „Титаник" над 500 пъти, превърна апартамента си в копие на легендарния кораб

Любопитно Преди 3 часа

Сега, на 38 години, тя е отвела любовта си още една крачка напред, превръщайки апартамента си в „Титаник“

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

България Преди 3 часа

Кой носи отговорност за свободното разпространение на опасните продукти и какво да знаят пациентите, за да се предпазят от тях

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ във вторник

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Технологии Преди 4 часа

Сред десетките мотивирани участници, три лица изпъкват със своите истории и смелост да излязат извън зоната си на комфорт

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Изненада! Ванеса от Big brother се омъжи (СНИМКИ)

Edna.bg

35 години по-късно: Вижте снимки от сватбата на Орлин Горанов и Валя

Edna.bg

Зинедин Зидан вече се подготвя за новата си роля

Gong.bg

Нотингам Форест обяви новия си треньор

Gong.bg

Оставиха в ареста служителя на ЦГМ, обвинен в нападение на двама души в София

Nova.bg

NOVA завоюва огромна победа с хитовия формат „Игри на волята“

Nova.bg