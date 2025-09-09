Мая Санду: Молдова няма да оцелее срещу заплахите на Путин, ако не се присъедини към ЕС

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

М олдова трябва да стане член на Европейския съюз, за да оцелее пред руската агресия, заяви президентът Мая Санду във вторник.

Източноевропейската държава с население от 2,4 милиона души, която има 1200-километрова граница с Украйна, се е превърнала в цел на руската хибридна война, включително дезинформация, кибератаки и манипулиране на избори.

"Затова нашият европейски път не е просто въпрос на ценности, а въпрос на оцеляване", подчерта Санду в реч пред Европейския парламент в Страсбург, като добави, че Кремъл е "развързал целия си арсенал от хибридни атаки срещу нас".

"Изправени сме пред неограничена хибридна война в мащаб, невиждан преди пълномащабната инвазия в Украйна", каза тя, определяйки Русия като "най-голямата заплаха, пред която сме изправени".

Молдовците ще гласуват на 28 септември за нов парламент, като Санду предрече, че Кремъл ще се опита да повлияе на вота.

Миналогодишният референдум за членство в ЕС беше спечелен с минимална разлика, 50,4 срещу 49,6 процента, на фона на съмнения за руска намеса. В същото време Санду, представител на проевропейска партия, победи своя проруско настроен съперник в напрегнати президентски избори и спечели втори мандат.

"Целта на Москва е ясна - да завладее Молдова чрез урните, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в плацдарм за хибридни атаки срещу Европейския съюз", заяви тя, цитирана от Politico .

Трънливият път на Молдова към ЕС

Молдова кандидатства за членство в ЕС през 2022 г. и вече е предприела широки реформи в управлението, съдебната система и икономиката. Но Санду подчерта, че ЕС не бива да очаква "перфекционизъм" от страната преди да ѝ позволи да напредне по пътя към членство.

"Не искаме преки пътища. Работим усърдно върху домашното си задание", каза тя, но допълни, че Молдова се намира "в надпревара с времето", за да защити демокрацията си от Русия.

Миналия месец лидерите на Франция, Германия и Полша посетиха Кишинев в демонстрация на подкрепа за Санду и увериха, че стоят зад европейската перспектива на страната.

Въпреки това пред Молдова стоят сериозни пречки, включително фактът, че нейният процес на присъединяване е обвързан с този на Украйна, нещо, което унгарският премиер Виктор Орбан многократно е обещавал да блокира.