Множество случаи на птичи грип при котки в Полша

П олша е първата страна, която съобщава за "голям брой" котки, заразени с птичи грип на голяма територия, съобщи СЗО, като добави, че рискът от заразяване на хора остава нисък.

Световната здравна организация заяви, че откакто миналия месец полските здравни власти са я информирали за необичайни случаи на смърт на котки в цялата страна, 29 котки са дали положителен резултат за птичи грип H5N1. Те са сред 46 котки и един каракал, отглеждан в плен, изследвани за вируса, съобщи тя и добави, че 14 от заразените животни са били евтаназирани, а други 11 са починали. Последният смъртен случай е регистриран на 30 юни, съобщава АФП.

Poland: H5N1 in cats



24 cats tested have positive for H5N1 in Poland. 13 were found to have been fed raw poultry meat.



One cat “began to lose her balance, fell off the chair, her hind legs were paralysed, she stopped walking and eating completely."https://t.co/82zrP3fPXS