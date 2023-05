Бразилия обяви извънредно положение заради птичи грип

Б разилия обяви извънредно положение за 180 дни в отговор на първото в историята откриване на високопатогенния вирус на птичи грип H5N1 при диви птици, съобщи „Гардиън“.

Бразилия е най-големият износител на пилешко месо в света с продажби за 9,7 млрд. щатски долара през 2022 г. Досега тя е потвърдила осем случая на H5N1 при диви птици, включително седем в щата Еспирито Санто и един в щата Рио де Жанейро.

Министерството на земеделието заяви, че е създало център за спешни операции, който да координира, планира и оценява "националните действия, свързани с птичия грип".

Според насоките на Световната организация за здравеопазване на животните заразяването с H5N1 при дивите птици не води до забрана на търговията. Случай на птичи грип във ферма обаче обикновено води до умъртвяване на всички животни вътре и може да предизвика търговски ограничения от страна на държавите вносителки.

Въпреки че основните щати на Бразилия, в които се произвежда месо, се намират в южната част на страната, след потвърдените случаи правителството е нащрек, тъй като в някои страни птичият грип при дивите птици е бил последван от пренасяне на заразата във фермите.

