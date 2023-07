Глобално предупреждение: Птичият грип сред хората е опасност, която трябва да се вземе сериозно

Н овите огнища на птичи грип представляват риск не само за пернатите животни, но и за хората, предупредиха Световната здравна организация (СЗО), Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ) в съвместно прессъобщение, цитирано от световните осведомителни агенции.

Заразата доведе до унищожаване на домашни птици, диви птици и някои бозайници, нанасяйки щети на фермерите и на търговията с храни. "Въпреки че тези огнища засягат предимно животните, те представляват постоянен риск за хората", се казва в съобщението.

