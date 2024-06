"Много забавно": Китай се подигра на президентския дебат в САЩ

К итайски коментатори осмяха първия президентски дебат между Джо Байдън и Доналд Тръмп, като изтъкнаха многократните словесни спънки на президента и въпросите за истинността на съперника му.

(Във видеото: Експерт: Дебатът между Байдън и Тръмп нямаше ясно изразен победител)

Байдън беше широко разглеждан като губещия в дебата. Тъй като гласът му звучеше дрезгаво, а понякога изглеждаше, че излиза извън релси в изказванията си, представянето му беше критикувано както от републиканците, така и от демократите в Америка в момент, в който той се бореше с въпроси относно възрастта си.

"Лични нападки, замъглена памет, взаимно подиграване... този дебат беше много забавен за много китайци", написа високопоставеният медиен коментатор и бивш редактор на държавната медия Ху Сиджин в X, където има над 560 000 последователи, въпреки че е забранен за повечето хора в Китай.

"Обективно погледнато, нискокачественото представяне на тези двама старци беше негативна реклама за западната демокрация", каза той, публикувайки клипове от видеото с шеговит музикален саундтрак.

Personal attacks, hazy memory, mocking each other... this debate was very entertaining for many Chinese people. #Debates2024



Objectively speaking, the low-quality performance of these two old men was a negative advertisement for Western democracy. pic.twitter.com/ktzOh2z2x3