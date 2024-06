Най-пикантните моменти от дебата между Байдън и Тръмп

К лючовият дебат между кандидатите за президент на САЩ Доналд Тръмп и Джо Байдън е вече в историята.

Ако сте го пропуснали, ето кратък обзор на най-пикантното от вчерашния дебат:

И двамата кандидати обвиниха другия в лъжа по различни теми - от въпросите на ветераните и границата до състоянието на американската икономика и инфлацията.

Тръмп многократно атакува Байдън по отношение на справянето му с икономиката и външната му политика, както и по въпросите на имиграцията и преминаването на границите.

От своя страна Байдън взе на прицел неотдавнашните криминални присъди на Тръмп и това, което според него е заплаха за демокрацията.

На моменти Байдън сякаш губеше мисълта си и смотаваше думите си в различни моменти, което предизвика това, което някои наблюдатели наричат "паника" в Демократическата партия и кампанията на Байдън-Харис.

Двамата мъже си размениха обиди, атакуваха политиката и авторитета на другия и в един момент оспориха уменията си на игрището за голф.

Прочетете още за най-запомнящите се изказвания на двамата кандидати за президентския пост.

Престъпления

"Единственият човек на този етап, който е осъден за престъпление, е човекът, когото гледам в момента." - каза Байдън, визирайки федералните обвинения повдигнати срещу опонента му, както и скорошните скандали във връзка с аферата на Тръмп.

"Но когато говори за осъден престъпник - синът му е осъден престъпник." - отвърна Тръмп. Синът на Байдън, Хънтър, беше намерен за виновен по три федерални обвинения за въоръжено нападение по-рано тази година.

Газа

"В продължение на три години и половина живяхме в ад", казва Тръмп за времето, когато Байдън е бил президент, описвайки протестите, разходите за военна подкрепа и критиките, причинени от конфликта в Газа.

"Израел никога нямаше да бъде нападнат и през милион години от Хамас [ако аз бях президент]. Знаете ли защо - защото Иран беше скъсан с мен, не позволявах на никого да прави бизнес с тях, свършиха им парите... нямаха пари за Хамас, нито за нищо или за терор. Ето защо по време на моето управление нямаше никакъв терор." - съобщи Тръмп, използвайки войната като аргумент защо Байдън е слаб лидер.

"Той [Байдън] е станал като палестинец, но те не го харесват, защото е много лош. Той е слаб." - добави Тръмп.

Респект и морали

Trump he got you. Iyou’re a felon, slept with a porn star while your wife is pregnant, and how many millions of dollars do you owe women you have been accused of molesting. This man cannot be our next president. Go Joe! #debate #Biden pic.twitter.com/jKRYCUQjeD