Младеж с маска на череп и бронежилетка намушка петима души в Турция

Т урската полиция е арестувала 18-годишен маскиран мъж, след като петима души бяха ранени при нападение с нож в северозападния град Ескишехир, съобщи днес турската държавна Анадолска агенция, цитирана от Ройтерс.

Нападателят, носещ каска, маска за лице с череп и бронежилетка, намушка петима души, седнали в градината на джамия, като двама от тях са в критично състояние, според други информации в медиите.

🔷An 18-year-old Nazi sympathiser Turkish man attacked five people with a knife and axe in Eskişehir, leaving two critically injured. ( @bahadir_ozgr ) #EskişehirAttack I #HateCrime I #Turkey I #NaziSympathiser 🔗 https://t.co/DDuc5FfFro pic.twitter.com/rPlT39N1Dw

Турски медии излъчиха видеозапис, очевидно заснет от нападателя, в който той се втурва през градината, а хората там се разбягват.

Анадолската агенция предаде, че мъжът е извършил нападението под влияние на видеоигри, но не посочи източника на твърдението.

Turkish police have arrested a teenager who on Monday stabbed at least five people at a mosque in the northwest of the country https://t.co/YN0KPQI5Pi pic.twitter.com/bu4yR9kP9e