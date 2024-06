На частно футболно парти: Мъж намушка няколко души в Германия

М ъж в Германия нападна няколко души с хладно оръжие по време на частно парти за европейското първенство по футбол в малък град в северната част на страната и рани сериозно трима от тях, предаде ДПА.

Инцидентът се е случил във Волмирщет, провинция Саксония-Анхалт.

A man attacked several people at a private party to mark the opening of the Euro 2024 soccer tournament in the eastern German state of Saxony-Anhalt. Three were hurt and the assailant was later shot dead by the police.https://t.co/Vt1v8hQMOf