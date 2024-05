За да отмъсти за войната в Газа: Мъж намушка смъртоносно пенсионер във Великобритания

М ароканец, намушкал смъртоносно пенсионер на улица във Великобритания, за да отмъсти за израелските действия в Газа, днес беше осъден да лежи в затвора най-малко 45 години, предаде Ройтерс.

Ахмад Алид, който е получил убежище във Великобритания, е намушкал 70-годишният Терънс Карни на улицата в Хартълпул, в североизточна Англия. Нападението е станало в ранните часове на 15 октомври, малко след като Алид нападал мюсюлманския си съквартирант за това, че приел християнската вяра.

По думите на следователите след ареста на 45-годишния нападател, той казал пред следователите, че е извършил деянията си заради конфликта в Газа, и е заявил, че ако е можел, то би убил още хора.

